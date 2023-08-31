Артефакти кам'яного віку: як доісторичні мешканці Девону створювали свої знаряддя праці

Місце, де стародавні люди вивчали ландшафт у пошуках здобичі, тепер є сільськогосподарськими угіддями поблизу девонського села Ластлі.

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Археологи та волонтери успішно визначили точку кам'яного віку, з якої стародавні мешканці оглядали місцевість у пошуках потенційної здобичі. Це відкриття, розташоване на обвіяних вітрами просторах девонського болота, стало результатом ретельних розкопок, під час яких знайдено понад 80 фрагментів кременю. Місце, про яке йдеться, зараз перетворене на сільськогосподарські угіддя, розташоване поруч із поселенням Ластлі в Дартмурі, пише the Guardian.

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Основна мета розкопок полягає в тому, щоб виявити діяльність ранніх людей приблизно 8 000 років тому. Припускають, що ці люди займалися ретельним виготовленням крем'яних знарядь праці, водночас пильно стежачи за ландшафтом. Вони, ймовірно, спостерігали за такими тваринами, як благородні олені, кабани і, можливо, північні олені.

Керівниця проєкту Емма Стоклі, чия основна мета полягає у виявленні та збереженні літописних розсипів — ділянок, позначених обробленими кременями, — висловлює своє захоплення цим нещодавнім відкриттям. Дослідники використовують передові методи комп'ютерного моделювання, щоб передбачити місцезнаходження таких місць по всьому Дартмуру.

Очевидно, що такі місця зазвичай звернені на південь, звідки відкриваються широкі краєвиди, і часто займають рівну місцевість. Їхнє розташування не обмежується найвищими точками, натомість часто розташовані поруч зі сховком у більш усамітнених місцях.

Історія Стоклі пов'язана з мисливцями-збирачами епохи мезоліту, які мандрували просторами Дартмуру. Цей період охоплює останню фазу розвитку людства як мисливців-збирачів, які орієнтувалися в ландшафті, щоб вистежувати здобич. Їхнє існування тісно пов'язувалося з добуванням їжі, що сприяло сталому співіснуванню з навколишнім середовищем.

Більшість знайдених фрагментів, близько 80, можна віднести до побічних продуктів процесу виготовлення знарядь праці. Поряд з цими рештками з розкопок виявили низку мініатюрних знарядь праці.

Раніше Фокус писав, який вигляд насправді мала древня людина Етці. Виявляється, попередні припущення хибні через забруднення сучасною ДНК людини.