Здолати математику. Учені вважають, що спеціальна "заминка" для мозку дасть змогу поліпшити навички

Дослідники дійшли висновку, що людям, яким складно дається цей предмет, необхідна стимуляція, щоб освоїти математику.

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Математика нерідко є найнеулюбленішим предметом у школі — комусь складно зрозуміти вчителя, іншим важко дається сам предмет. Вчені тепер кажуть, що існують спеціальні вправи, які дадуть змогу поліпшити свої навички арифметики, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Суррея дали 102 реципієнтам набір складних арифметичних завдань, кожне з яких включало множення двозначного числа на однозначне, наприклад, 16 x 3 = 48. При цьому мозок половини учасників дослідження зазнав впливу слабкого електричного струму, щоб стимулювати його клітини.

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Зазначимо, що під час дослідження реципієнти носили спеціальні шапочки з двома електродами, які впливали на мозок, а ще 30 електродів вимірювали його активність. Автори дослідження виявили, що реципієнти, які отримали стимуляцію мозку, а також ті, кого протестували в складніших умовах навчання, відповіли на запитання вчених удвічі швидше, як порівняти з тими, чий мозок не зазнавав впливу слабкого струму. Автори дослідження зазначають, що швидкість відповідей збільшилася на 52% швидше.

Однак учені виявили, що цей метод працював лише для людей з низькою активністю клітин мозку в ділянці, яка називається дорсолатеральною префронтальною корою, коли вони намагалися розв'язувати математичні задачі. Попередні дослідження вже пов'язали низьку активність клітин мозку в цій ділянці з проблемами з математикою.

Тепер дослідники вважають, що електричний струм справді може допомогти людям, які погано справляються з математикою, однак, на жаль, не дасть поштовх тим, хто вже наділений математичними здібностями.

За словами провідного автора дослідження, професора когнітивної нейробіології Роя Коена Кадоша, вони з колегами виявили, як працює ця нейростимуляція і за яких умов вона найбільш ефективна. Вчені вважають, що це відкриття може відкрити шлях до індивідуального підходу до навчання людини. Крім того, передбачається, що подібна стимуляція також може поліпшити пам'ять і навчання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали простий спосіб змінити ставлення дитини до цього предмета.