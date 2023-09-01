Зі швидкістю 200 км/год. NASA показало жахливі кадри урагану Ідалія з космосу (відео)

Пересування найсильнішого шторму зафіксували зовнішні камери Міжнародної космічної станції.

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30 серпня ураган Ідалія обрушився на Флориду проливним дощем, гуркотом прибою і ревучим вітром зі швидкістю 200 км/год. Потім потужний шторм пронісся через низинні міста на західному узбережжі штату, після чого ослаб і продовжив рухатися вглиб країни в штат Джорджія, пише Daily Mail.

Цю "безпрецедентну подію", як уже прозвали шторм дослідники, було зафіксовано зовнішніми камерами Міжнародної космічної станції (МКС). Кадри демонструють гігантські розміри Ідалії, а також відкривають захопливий краєвид на осередок бурі, коли МКС пролетіла на висоті 418 кілометрів над ним.

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NASA поділилося відзнятим відео на своєму каналі YouTube й уточнило, що кадри було записано лише через 2 години після того, як ураган обрушився на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді о 8:00 за східним часом 30 серпня. Зазначимо, що Космічне агентство США також транслювало цей момент у реальному часі по телебаченню NASA.

Раніше співробітники NASA вже заявляли, що супутники спостереження за Землею, зокрема й МКС, мають унікальну можливість спостерігати за штормами. Ба більше, дослідники вважають, що подібні кадри насправді можуть допомогти вченим краще зрозуміти природу ураганів, а отже, поліпшити підготовку та реагування на стихійні лиха.

Зазначимо, що ураган Ідалія виявився штормом, який трапляється лише раз у житті для деяких частин Флориди. Фактично йому вже вдалося побити кілька рекордів, проносячись по всьому штату. Однак учені припускають, що шторм міг принести набагато серйозніші руйнування.

Національний центр ураганів назвав цю подію "безпрецедентною подією" і викликала рідкісні попередження про сильний вітер. Зазначимо, що загальні збитки, завдані ураганом Ідалія, все ще оцінюються, дослідники вже зараз кажуть, що цей шторм став менш смертоносним, ніж ураган Іан, унаслідок якого загинули 150 осіб. І все ж вчені виявили, що ураган Ідалія виявився штормом з найсильнішим вітром за останні 125 років, з тих, що обрушувалися на Флориду.

Раніше Фокус писав про те, що як блакитний супермісяць і високі температури породили ураган Ідалія.