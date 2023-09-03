Відома ілюзія: що таке міражі та чому вони змінюють реальність

Знамените оптичне явище змушує людей інакше бачити навколишній світ, і цьому є причина.

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Міраж — це оптичне явище, яке можуть побачити люди в різних місцях на Землі. Найвідомішим прикладом міражу є оаза в пустелі, якої насправді не існує. Але що таке міраж? І чи є ці ілюзії, які можна побачити не лише в пустелі, плодом уяви чи це образи реальних речей? Про це пише Live Science.

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За словами Ентоні Янга з Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго, що в США, насправді міражі не є оптичною ілюзією. Міраж — це зображення реального об'єкта, але найчастіше це спотворене зображення, і його легко переплутати з чимось іншим. Ті, хто дивиться на міраж, не знають, що це таке, тому помилково приймають його за щось знайоме. Наприклад, у пустелі міражі, що відображають небо, часто помилково приймають за калюжу води.

Навіть якщо людина неправильно сприймає міраж, то як зображення реального об'єкта опинилося не в тому місці? За словами Янга, причина полягає в заломленні світла, тобто все залежить від заломлення світлових променів під час їхнього проходження через різні матеріали. Міражі виникають, коли світлові хвилі поширюються по повітрю з різною щільністю.

Коли світло проходить через один і той самий матеріал, воно зазвичай рухається за прямою лінією. Але коли світло стикається з іншим матеріалом, воно згинається. Щільність повітря залежить від температури, тому, коли світло проходить через повітря з різною температурою, воно згинається в бік холоднішого повітря, яке є щільнішим.

Міраж — це оптичне явище, яке можуть побачити люди в різних місцях на Землі Фото: Live Science

Тому можна побачити два типи міражів. Наприклад, навесні та влітку в морі можна побачити міражі, коли вода набагато прохолодніша, ніж повітря. У будь-якому разі повітря, найближче до води, холодніше, ніж повітря над нею. Це створює різницю температури та щільності, внаслідок чого світло, відбите об'єктом, наприклад, кораблем, айсбергом або островом, згинається.

Світло, яке йде до холоднішого повітря на рівні моря, створює міраж. Через це об'єкт здається більшим, ніж він є насправді. Це тому, що очі людини очікують, що світло поширюватиметься за прямою лінією, тому очі інтерпретують об'єкт як такий, що розто в іншому місці через викривлення світла.

Є й інші міражі, які виникають у пустелі або на розпеченому асфальті, коли поверхня і прилегле повітря тепліше, ніж повітря над нею. Світло, що йде згори, згинається вгору в бік прохолоднішого повітря. Оскільки очі людини очікують, що світло поширюватиметься за прямою лінією, вони інтерпретують зображення як низьке та перевернуте. Тому зображення неба може мати вигляд водної гладі в пустелі, каже Янг.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, з чого складаються наші унікальні очі та як вони працюють. Наші очі є геніальним продуктом еволюції, що поєднують у собі неймовірні елементи, до деяких із яких найкращі інженери планети не наблизяться і в найближчі тисячоліття.