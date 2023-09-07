На світ обрушиться чума. Колишній керівник Google попереджає, ШІ може знищити людство

Передбачається, що експерименти із синтетичними патогенами, контрольованими штучним інтелектом, можуть призвести до загибелі всіх людей на Землі.

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Піонер штучного інтелекту і колишній керівник Google Мустафа Сулейман виступив із різким попередженням про технологію, яку він сам допоміг презентувати світу. Співзасновник DeepMind вважає, що ця технологія неминуче стане вірусною, а в якийсь момент і зовсім може погубити людство, пише Futurism.

Найпохмуріший сценарій передбачає, що люди експериментуватимуть зі штучно створеними, синтетичними патогенами, які випадково або навмисно можуть виявитися набагато заразнішими. Про це Мустафа Сулейман розповів у нещодавньому випуску подкасту The Diary of a CEO.

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Вважається, що віруси, керовані ШІ, можуть бути значно смертоноснішими, а також поширюватися набагато швидше. Зрештою, як припускає Сулейман, використання цієї технології призведе до значно "більшої шкоди", не виключено, що в цьому сценарії також постраждають люди — на світ обрушиться "синтетична пандемія".

Сулейман зазначає, вони з колегами працюють із "небезпечними речами". Саме тому, як вважає дослідник, важливо не допустити, щоб доступ до технології отримав будь-хто. Сулейман зазначає, що одним із головних кроків є запровадження обмеження для кола осіб, які можуть використовувати програмне забезпечення штучного інтелекту, хмарні системи, а також деякі біологічні матеріали.

Сьогодні все більше людей вчаться використовувати цю технологію. А тому дослідники побоюються, що це дасть змогу комусь створити генно-інженерний вірусний патоген — найгірший з усього, що коли-небудь бачили вчені. Саме тому Сулейман виступає за стратегію "стримування ШІ", аналогічну тій, яку НАТО застосовує щодо ядерної зброї.

Зазначимо, наразі Мустафа Сулейман є генеральним директором і співзасновником Inflection AI. Наприкінці цього місяця він планує взяти участь у саміті зі штучного інтелекту у Вашингтоні — там він та інші лідери галузі вкотре обговорять усі небезпеки використання і розвитку ШІ.

Раніше Фокус писав про те, що вчений пошкодував про те, що створював нейромережі.