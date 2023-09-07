Причина появи невідома. Виявлено новий тип космічних вибухів: яскравіші за Сонце в 100 млрд разів

Вчені знайшли новий тип дуже рідкісних потужних вибухів, які яскравіші, ніж майже всі відомі вибухи наднових.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal Letters, астрономи відкрили невідомий до цього тип космічних вибухів, які яскравіші за майже всі відомі наднові, але зникають набагато швидше. Яскравість цих вибухів у 100 млрд разів більша, ніж яскравість Сонця. Ця неймовірно рідкісна вибухова подія отримала назву "Сяючі швидкі охолоджувачі" (СБО), пише Live Science.

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Наднові — це вибухи великих зірок, які повинні мати масу не менше восьми мас Сонця. Вони відбуваються, коли зірки вмирають і викидають у космос свої уламки. У результаті утворюються залишки наднових, які можна спостерігати сотні і навіть тисячі років після самого вибуху. Коли з'являється наднова, зазвичай астрономи бачать раптовий дуже яскравий спалах світла, який потім зникає. Найчастіше наднові стають дуже яскравими приблизно через 20 днів після вибуху зірки і їхня яскравість у кілька мільярдів разів більша за яскравість Сонця. Потім, наднова тьмяніє протягом декількох місяців.

Наднові — це вибухи великих зірок, які повинні мати масу не менше восьми мас Сонця Фото: сверхновая

Але новий тип вибуху точно не є надновою. Річ у тім, що його виявили в галактиці, яка заповнена схожими на Сонце зірками, а отже вони не можуть вибухнути надновими. До речі, ця галактика розташована на відстані у 2 млрд світлових років від нас.

З іншого боку, СБО був набагато яскравішим, ніж майже всі відомі наднові, і його світло згасло набагато швидше. Протягом 10 днів спостережень яскравість СБО досягла рівня, що перевищує яскравість Сонця в 100 млрд разів, а потім протягом наступних 15 днів вона стала набагато меншою, поки через місяць після вибуху яскравість не впала майже до нуля.

Тому вчені вирішили, що це, найімовірніше, не спалах ще однієї наднової, а абсолютно новий тип космічного вибуху. Астрономи також вирішили пошукати свідчення таких самих подій в архівних даних наземних обсерваторій. Виявилося, що вибухи схожої тривалості та зі схожою яскравістю було зафіксовано в далеких галактиках 2009 і 2020 року.

Тому вчені вважають, що це неймовірно рідкісний, невідомий раніше тип космічних вибухів, який не має жодного стосунку до смерті зірок. Але що таке СБО поки що вчені достеменно не знають і будують лише припущення з цього приводу.

Тому вчені вважають, що це неймовірно рідкісний, невідомий раніше тип космічних вибухів, який не має жодного стосунку до смерті зірок Фото: ScienceAlert

Згідно з однією з гіпотез авторів дослідження, СБО можуть з'являтися внаслідок поглинання зірки чорною дірою. Але з іншого боку, коли чорні діри руйнують зірки під час події приливного руйнування, в космос відлітає дуже яскраве рентгенівське випромінювання. Але в одному СБО астрономи його не зафіксували.

Згідно з однією з гіпотез авторів дослідження, СБО можуть з'являтися внаслідок поглинання зірки чорною дірою Фото: Live Science

Тож астрономи припускають, що, або відомі теорії про поглинання чорними дірами зірок потрібно змінювати, або просто ще немає достатнього обсягу даних про ЧДХ, щоб зрозуміти їхню природу. Тепер автори дослідження буду шукати існування загадкових СБО в ближчих до нас галактиках, що дасть змогу зробити уточнювальні висновки та знайти причину їхньої появи.

Фокус уже писав про колосальний вибух у Всесвіті, енергія якого в мільярд разів більша, ніж Сонце споживає за рік. Вчені знайшли дві ударні хвилі, чия площа становила 3 млн світлових років, а швидкість — 1500 км/с.

Також Фокус писав про те, що вперше в історії знайдено найдальше галактичне магнітне поле. Світлу далекої галактики довелося подолати 11 млрд років, щоб його побачив наземний радіотелескоп.