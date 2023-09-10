Це справді страшно: на нових кадрах видно, який вигляд має зсередини ураган Лі (відео)

Після перегляду цього відео вам, найімовірніше, не захочеться опинитися поруч із таким ураганом.

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Американські пілоти з ескадрильї метеорологічної розвідки ВПС США підлетіли близько до урагану Лі, який являє собою тропічний шторм, який наразі вирує над Атлантичним океаном. У результаті з літака були зняті жахливі кадри того, що відбувається всередині урагану, пише Space.

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Наразі ураган Лі вчені віднесли до ураганів 4-ї категорії, а це означає, що вітер дме зі швидкістю від 209 до 251 км/год. Станом на п'ятницю, 8 вересня, тропічний шторм перебуває в Атлантичному океані на схід від Пуерто-Ріко і Віргінських островів. Учені очікують, що ураган найближчим часом переміститься на північ.

Згідно із заявою Національного центру ураганів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, поки що невідомо, чи завдасть ураган будь-якої шкоди атлантичному узбережжю США.

Ураган Лі є вже четвертим ураганом і 13-м тропічним штормом, що отримав назву, у 2023 році. Наприклад, наприкінці серпня ураган Ідалія обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США і завдав серйозної шкоди. Тоді загинуло щонайменше семеро людей.

Щоб зробити подібні унікальні кадри пілоти з ескадрильї метеорологічної розвідки ВПС США літають на спеціалізованих літаках WC-130J Hercules. Вони оснащені особливими метеорологічними датчиками, зокрема зондами, які відправляють всередину урагану. Таким чином можна отримати інформацію про швидкість і силу вітру, температуру і тиск усередині тропічного шторму.

WC-130J Hercules може залишатися в повітрі майже 18 годин. Таким чином можна зібрати багато важливих даних про погоду протягом тривалих періодів часу.

Детальніше про ураган Лі Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що фотограф зафіксував струмені перевернутих блискавок, які вириваються з урагану. Ці гігантські струмені надзвичайно рідкісні. Вони в 50 разів потужніші за звичайні блискавки і можуть досягати меж космосу.

Нагадуємо, що вчені розповіли, як потужні урагани впливають на життя тварин в океані. Наслідки штормів на суші добре видно, проте вони також істотно впливають і на мешканців морів, як уже писав Фокус.