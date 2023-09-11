Шкарпетки з клешнею омара. Вчені дослідили єгипетські модні тренди, що існували тисячі років тому

У сучасному суспільстві поєднання шкарпеток із босоніжками залишається предметом суперечок, викликаючи рівень дебатів, який можна порівняти із суперечливим додаванням ананаса до піци.

Related video

Артефакт, нещодавно виставлений у лондонському Музеї Вікторії та Альберта, свідчить про те, що модний тренд поєднання шкарпеток босоніжок має давнє коріння. Ці архаїчні шкарпеткові вироби, ідентифіковані як коптські шкарпетки, походять із Єгипту і, як вважають, беруть свій початок у четвертому або п'ятому столітті, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Віднайдені наприкінці 19-го століття, ці шкарпетки з характерним дизайном, що нагадує клешні омара, можуть здатися сучасному спостерігачеві курйозними. Однак ця своєрідна форма виконувала конкретну функцію: вміщала носіїв сандалів тієї епохи.

Такий нетрадиційний одяг для ніг демонстрував розкіш, яку рідко зустрінеш у сучасному взутті. З огляду на панівні кліматичні умови, сандалі, як правило, призначалися для денного носіння, тоді як прохолодні ночі спонукали до прийняття шкарпеток як бажаного аксесуару до сандалій.

Окрім свого незвичайного вигляду, коптські шкарпетки вирізняються унікальним методом виготовлення. Виготовлені в техніці нолебіндінгу (nålebinding), яка, як вважають, передувала в'язанню гачком і спицями, ці шкарпетки створені завдяки маніпуляції з голкою з одним вушком для створення гнучкої текстильної структури.

Завдяки своїй довговічності, нолебіндінг був улюбленою технікою для виготовлення рукавиць, шкарпеток і капелюхів.

Важливо

У Китаї знайшли 3200-річну мумію, одягнену в незвичайні штани: вони схожі на сучасні джинси

Хоча ця техніка має схожості з в'язанням, експерти визнають значні відмінності в процесі нолебіндінгу. На відміну від в'язання спицями та гачком, де використовується безперервна нитка, в'язання нитками ґрунтується на проходженні голки з робочим кінцем крізь попередньо сформовані петлі в структурі тканини. Цей особливий підхід дозволяє створювати вироби, які витримують тривале використання, не розпускаючись у разі розриву нитки.

На практиці в'язання нитками більше нагадує шиття, ніж в'язання. Кожен стібок вимагає повного проходження нитки через петлю до того, як вона буде затиснута, щоб створити наступний стібок.

Отже, техніка прогресує повільно і вимагає обмеженого запасу ниток. Попри ці обмеження, незмінна якість плетіння нолебріндінгу очевидна в чудово збереженому стані цих 1600-річних коптських шкарпеток, які витримали випробування часом набагато краще, ніж багато сучасних аналогів.

Раніше Фокус писав про археологічні скарби, застиглі в часі на 4 тисячі років. Їх відкриває танення льодовиків.

А також ми розповідали про моторошну знахідку: археологи знайшли прикрасу з людської кістки в місті мая.