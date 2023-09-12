Великий змій Огайо. Вчені не можуть відповісти, хто і навіщо створив найбільший у світі фігурний курган

Попри більш ніж столітнє дослідження, справжня мета, походження і символізм Зміїного кургану залишаються оповитими таємницею. Він не піддається чіткій категоризації, залишаючи без відповіді питання щодо його значення.

Related video

Зміїний курган розташований на плато вздовж Огайо-Браш-Крік в окрузі Адамс, штат Огайо. Він простягається на 396 метрів у довжину і здіймається лише на 91 сантиметр у висоту, що робить його найбільшим у світі збереженим доісторичним фігурним курганом, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На голові змії знаходиться відкрита паща, що простягається навколо східного кінця — порожнистий овал довжиною 36,57 метра, який по-різному інтерпретують як яйце, сонце, тіло жаби або, можливо, залишок платформи. Із західного боку розташований трикутний курган розмірами 9,75 метра в основі. Вважається, що під час створення кургану одночасно використовували глину і попіл, укріплені камінням.

Історичне походження Зміїного кургану є предметом наукового дискурсу. Спочатку його відносили до аденської культури, яка процвітала між 1000 р. до н. е. і 100 р. н. е. і відома спорудженням курганів для поховань та фігурних курганів, але нещодавнє радіовуглецеве датування вказує на те, що роботи на ньому відбувалися близько 1070 р. н. е.

Це підвищує ймовірність того, що Зміїний курган створений стародавніми народами, які населяли долину Огайо з 1000 до 1550 року нашої ери. Однак непереконливість датування залишає місце для дискусій, оскільки фрагменти деревного вугілля, яким тисяча років, могли потрапити до кургану пізніше.

Існує безліч інтерпретацій символіки кургану Фото: CC BY-SA 3.0

Існує безліч інтерпретацій символіки кургану. Найпоширеніша теорія припускає, що на ньому зображено колосального змія, який розмотується, щоб схопити масивне яйце у своїй роззявленій пащі. Проте існує чимало інших думок — від зображення затемнення до місячних фаз і рогатого змія з індіанської міфології.

У досить нетрадиційній інтерпретації, запропонованій місцевим священиком Лендоном Вестом у 1909 році, вигини змії розглядалися як зображення її передсмертних мук, як наслідок спокуси Адама і Єви в Едемському саду.

Дехто вважає, що він відображає сузір'я Малої Ведмедиці, а його хвіст обертається навколо Полярної зорі. Інші розташування відповідають астрономічним явищам, таким як сонячні та місячні події. Наприклад, відкриття 1987 року Кларка і Марджорі Хардман пов'язує овальну частину голови змії із заходом сонця в день літнього сонцестояння, що вказує на її роль у позначенні зміни сезонів для сільськогосподарського планування.

Важливо

Вирізняється серед інших: у Казахстані виявили незвичане поховання дівчинки (фото)

Вільям Ф. Ромен запропонував шість місячних орієнтацій, які збігаються з вигинами кургану. Якщо Зміїний курган справді слугував для спостереження як сонячних, так і для місячних масивів, то це означало б об'єднання астрономічних знань в єдине символічне уявлення.

Хоча основна теорія припускає астрономічне значення, точне призначення і використання кургану залишаються оповитими таємницею. Багато вчених стверджують, що це було місце для релігійних церемоній.

Коли поселенці вперше виявили курган, у яйцеподібній голові був обпалений вогнем кам’яний пам’ятник, що змусило декого припустити, що його використовували як якийсь жертовник — зважаючи на ритуальні ножі, знайдені серед обвугленого каміння та безголових скелетів у сусідніх могилах.

Незалежно від свого первісного призначення, Зміїний курган є свідченням винахідливості його творців, уособлюючи поєднання краси, абстракції, сили, точності та загадковості. З часом він зазнав руйнувань від природних стихій та людської діяльності.

У 2008 році Міністерство внутрішніх справ США включило Зміїний курган до попереднього списку для подання до ЮНЕСКО. Це має на меті забезпечити місце Зміїного кургану серед об'єктів світової спадщини, так ще більше зміцнивши його глобальне значення.

Раніше Фокус писав про нефритові диски Стародавнього Китаю: вчені досі не можуть пояснити призначення скарбів неоліту.

А також ми розповідали, що насправді підняли біля узбережжя Флориди: казан для приготування їжі чи водолазний дзвін.