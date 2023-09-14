Коли по-справжньому починається осінь: наука каже, що це відбувається не 1 вересня

Багато хто помічав, що погода до середини вересня мало схожа на осінню, і цьому є цілком логічне пояснення.

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Заведено вважати, що осінь настає, коли світловий день починає помітно скорочуватися, а температура повітря відчутно падає. Але наука каже нам, що не все так однозначно, пише Met Office.

У календарі існує дві окремі дати, які позначають початок осені. Одна дата зумовлена віссю Землі та її орбітою навколо Сонця, а друга — фіксована дата, яка використовується метеорологами для визначення тривалості сезонів.

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Коли вчені говорять про перший день осені, то вони мають на увазі астрономічну осінь, яка визначається земною віссю та орбітою навколо Сонця. Так, цього року осінь насправді починається не 1 вересня, а 23 вересня 2023 року і завершиться тільки 22 грудня 2023 року. У 2024 році осінь розпочнеться 22 вересня і завершиться 21 грудня.

Метеорологічна ж осінь має чітко позначені дати. Загалом, метеорологічні сезони були позначені шляхом поділу року на чотири періоди по три місяці кожен.

Усі сезони були розділені так, щоб вони відповідали григоріанському календарю, що істотно полегшує метеорологічні спостереження і прогнози сезонних і щомісячних явищ.

Саме згідно з метеорологічним календарем осінь починається 1 вересня, а завершується 30 листопада.

Крім цього, існує й третя відправна точка — сонцестояння та рівнодення. Ці дати вважаються точками переходу між сезонами та відзначають ключові етапи астрономічного циклу Землі. За рік ми проходимо через два рівнодення (весняне та осіннє) і два сонцестояння (літнє та зимове).

Дати рівнодень і сонцестоянь змінюються з року в рік через еліптичну орбіту Землі щодо Сонця.

У день осіннього рівнодення, день і ніч матимуть приблизно однакову тривалість. Опісля ночі ставатимуть дедалі довшими, а дні коротшими. Так триватиме до весняного рівнодення, коли картина почне змінюватися в протилежний бік.

Це також позначає пору року, коли північна півкуля починає відхилятися від Сонця, що призводить до зменшення кількості прямого світла і зниження температури.

Як відомо, осіннє рівнодення цього року відбудеться в суботу, 23 вересня.

Нагадаємо, нещодавно космічний телескоп Вебб побачив, як змінюються сезони на Сатурні. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи спостерігали, як відбувається охолодження газового гіганта наприкінці літа, спричинене зміною напрямку повітряних потоків під час зміни довгих сезонів на Сатурні.