Одна з найзагадковіших зірок у Чумацькому Шляху поводиться дуже дивно: вчені наблизилися до розгадки (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи хочуть нарешті зрозуміти незвичайну поведінку цієї зірки.

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На відстані приблизно 1470 світлових років від Землі розташована зірка під назвою KIC 8462852 (неофіційно її ще називають зірка Таббі або зірка Бояджян). Своє друге ім'я вона отримала на честь астронома Табети Бояджян, яка 2015 року вперше описала дуже дивну поведінку зірки. Науковці досі не можуть зрозуміти, чому вона змінюють свою яскравість на короткі та триваліші періоди. Тепер же група астрономів з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США, використовувала космічний телескоп Вебб для спостережень за незвичайною зіркою. Вчені сподіваються, що аналіз нових зображень допоможе знайти відповідь, чому KIC 8462852 поводиться дивно, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, зірка KIC 8462852 демонструє абсолютно незакономірні періоди зменшення і збільшення своєї яскравості, що наразі не піддається поясненню через нестачу даних. Результати нового дослідження цієї зірки допоможуть, як вважають вчені, розкрити її таємницю.

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Протягом багатьох років, як показало попереднє дослідження, зірка KIC 8462852 змінювала рівень яскравості протягом різних за тривалістю періодів. Астрономи знають, що таке може відбуватися, коли світло зірки закриває собою екзопланета, що пролітає повз. Але екзопланети періодично блокують світло зірок і до того ж це не призводить до сильного зменшення яскравості. А у KIC 8462852 яскравість падає хаотично, причому на різні рівні.

Зірка KIC 8462852 в інфрачервоному (ліворуч) і ультрафіолетовому (праворуч) світлі Фото: NASA

Учені вказують на те, що ця зірка справді є однією з найдивніших у Чумацькому Шляху, адже вона може дуже довго світити дуже яскраво, а потім відбуваються незвичайні зміни. Попередні припущення полягали в тому, що навколо зірки обертається хмара пилу, уламки екзопланети, яку розірвала на частини гравітація зірки, або відбувається викид речовини з атмосфери зірки. Але ці теорії не знайшли свого підтвердження. Деякі вчені навіть запропонували дуже незвичайний варіант, який полягав у тому, що яскравість зірки KIC 8462852 змінюється через те, що тут розташована інопланетна мегаструктура.

Нове зображення зірки KIC 8462852, зроблене телескопом Вебб Фото: NASA

У будь-якому разі інфрачервоні прилади телескопа Вебб можуть краще бачити зміни, що відбуваються на цій дивній зірці, і вчені вважають, що, найімовірніше, падіння яскравості не пов'язане з перебуванням поруч твердого космічного тіла.

Нове дослідження націлене на вивчення природи навколозоряної речовини, яка може бути відповідальною за потемніння зірки. А також природи самої зірки та її складу, що також може наблизити до розгадки її секрету.

Вчені сподіваються найближчим часом завершити аналіз отриманих даних і надати результати нового дослідження. Можливо, ми нарешті дізнаємося, що відбувається із зіркою KIC 8462852.

Фокус уже писав про те, що NASA показало 5 приголомшливих зображень космосу, на яких можна побачити центр Чумацького Шляху і галактику з двома хвостами. NASA опублікувало новий набір знімків, зроблених космічними і наземними телескопами, який був названий "Чудовою п'ятіркою".