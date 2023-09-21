Лицарська відданість чи бурхливий роман: стало відомо, чи мав Едуард ІІ таємного коханця (фото)

Стосунки короля Англії і його лицаря, що характеризувалися надзвичайною близькістю, розбурхали цікавість істориків та створили певні домисли, спонукаючи до роздумів про природу їхнього зв'язку.

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Середньовічна Англія, епоха, що асоціюється з відважними лицарями та дівчатами в біді, приховує в собі несподівану історію: гостроцікаву дружбу короля Едуарда ІІ та його довіреної особи Пірса Гавестона. Однак не всі переконані, що між ними існувала саме дружба, а не щось глибше та інтимніше, пише Ancient Origins.

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Едуард II зійшов на престол у 1307 році, але задовго до цього він зав'язав тісну дружбу з Пірсом Гевестоном. Гавестона, родом з французької Гасконі, батько Едуарда, король Едуард I, заслав якомога далі через їхні стосунки, що ставали все тіснішими. Але як у сцені з блокбастера, щойно Едуард став королем, він повернув свого приятеля назад, навіть дарувавши йому титул графа Корнуольського.

Не секрет, що між ними існував нерозривний зв'язок. Щедрі подарунки Едуарда та особлива увага, якою він обдаровував Гевестона, підняли не одну аристократичну брову. Середньовічні хроністи, які ніколи не пропускали соковитих історій, відзначали "надмірну" прихильність Едуарда до Гавестона. Дехто навіть охрестив Гевестона "фаворитом короля".

Сучасне зображення Едуарда ІІ та Пірса Гевестона Фото: Suburbanbeatnik/ Deviant Art

Дискомфорт знаті був не лише через тісний зв'язок Едуарда з Гевестоном. Це також пов'язано з зухвалістю та гордістю Гевестона. Він носив кричущий на той час одяг, і його часто звинувачували в тому, що він збиває молодого короля зі шляху істинного. Одна справа — бути "найкращими друзями" з королем, але зовсім інша — виставляти це напоказ.

Сучасні записи того часу були скромними, натякаючи на "інтенсивну прихильність", але ніколи прямо не називаючи їх романтичними. Деякі історики припускають, що їхні стосунки могли бути наслідком лицарського кохання, такого собі інтенсивного платонічного зв'язку, поширеного серед лицарів того часу.

Проте інші історики, такі як П'єр Шапле, стверджують, що між ними могли бути романтичні стосунки, наводячи як доказ екстремальну реакцію Едуарда на неприємності Гевестона. Коли Гавестона схопили і стратили невдоволені дворяни в 1312 році, Едуард почувався спустошеним. Він не тільки глибоко сумував, але й прагнув помститися винним. Це була не просто дружба — це була сильна дружба.

Але чи були вони коханцями, чи просто неймовірно близькими друзями, світ, можливо, ніколи не дізнається напевно. Як і багато інших історичних стосунків, точна природа їхнього зв'язку оповита таємницею, відкрита для інтерпретацій і, можливо, трохи прикрашена.

У будь-якому випадку, стосунки Едуарда ІІ та Пірса Гевестона слугують нагадуванням про те, що історія — це не лише битви та договори. Це також про людські зв'язки, дружбу і випадкові придворні скандали, які додають пікантності. Тож наступного разу, коли вас і вашого найкращого друга назвуть "нерозлучними", просто пам'ятайте — ви в королівській компанії.

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