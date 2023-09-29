Натяк від природи. Дощові черв'яки виробляють стільки ж зерна, скільки й Росія

Дослідники виявили, що ці крихітні істоти відіграють величезну роль у виробництві харчових продуктів, навіть більше, ніж деякі країни.

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Мало очевидно, але реалії такі, що дощові черв'яки, які розщеплюють органічні речовини й аерують ґрунт, відіграють важливу роль у виробництві харчування. Попри їхні вельми мініатюрні розміри, на цих скромних істот припадає до 6,5% світового врожаю зерна, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з Університету штату Колорадо підрахували, що 6,5% світового врожаю відповідають 140 мільйонам тонн харчових продуктів на рік, що зробило б дощових черв'яків, якби в них була власна країна, четвертим за величиною світовим виробником. Для порівняння, у 2022 році Росія виробила 150 мільйонів тонн, а в нинішньому році планує виробити лише 120 мільйонів тонн.

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За словами провідного автора дослідження Стівена Фонте, результати свідчать про те, що на дощових черв'яків припадає 6,5% врожаю зерна, йдеться про:

рисі;

кукурудзі;

пшениці;

ячмені.

Простими словами, якщо уявити, що середній буханець хліба складається з 15 скибочок, це означає, що одна з них залежатиме від активності черв'яків. Результати дослідження свідчать про те, що ці істоти також сприяють вирощуванню 2,3% бобових, зокрема соєвих бобів, гороху, нуту і сочевиці. Вчені вважають, що вплив черв'яків на бобові менший, оскільки рослини здатні фіксувати власний азот, що робить їх менш залежними від черв'яків.

За словами Фонте, риючи нори та харчуючись під землею, дощові черв'яки розщеплюють органічні речовини й аерують ґрунт, що підвищує його родючість і робить поживні речовини доступними для дрібніших організмів. Крім того, їхня робота допомагає ґрунту захоплювати й утримувати воду.

Більш ранні дослідження вже підтвердили, що присутність дощових черв'яків покращує врожайність. Про це писав ще Чарльз Дарвін 1881 року, проте до цього дослідження вчені не уявляли, наскільки саме важлива робота дощових черв'яків.

Команда зазначає, що вони вивчили вплив черв'яків на зернові та бобові, проаналізувавши й наклавши карти властивостей ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур на глобальний атлас чисельності дощових черв'яків.

Результати дослідження свідчать про те, що найбільший внесок дощові черв'яки зробили в райони глобального півдня. На роботу черв'яків припадає:

10% врожаю в країнах Африки на південь від Сахари;

8% у Латинській Америці;

8% у Карибському басейні.

Вчені припускають, що вищі показники пов'язані з тим, що фермери в цьому районі використовують менше добрив і пестицидів, покладаючись на гній та органічні речовини, що гниють, які збільшують чисельність дощових черв'яків.

У верхньому шарі ґрунту вирощують близько 95% усіх харчових продуктів на планеті. Більш ранні дослідження вже показали, що саме в ґрунті мешкають більш ніж половина всіх видів на планеті. У новому дослідженні показали, що дощові черв'яки проробляють величезну частину роботи, що впливає на світовий урожай, проте будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, яку роботу проробляють інші мешканці ґрунту.

Раніше Фокус писав про те, що 46000-річна істота відродилася після вічності в сибірській мерзлоті.