Скільки сходинок на сходах на день потрібно подолати, щоб знизити ризик появи хвороб серця

Учені з'ясували, що щоденне ходіння по сходах у багатоповерховому будинку може допомогти знизити ризик появи серцево-судинних захворювань.

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Вчені вважають, що відмова від використання ліфта в багатоповерховому будинку і щоденне подолання певної кількості сходинок на сходах, може поліпшити стан вашого серця. Результати нового дослідження були представлені у виданні Atherosclerosis, пише ScienceAlert.

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Вчені провели масштабне дослідження, яке тривало понад 12 років за участю кількох сотень тисяч дорослих жителів Великої Британії. Як показала наукова робота, щоденний підйом або спуск по сходах у багатоповерховому будинку може знизити ризик появи серцево-судинних захворювань, особливо у тих, хто ще ніколи не стикався з хворобами серця.

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За словами вчених, підйом або спуск по сходах є безкоштовною та універсальною фізичною вправою, яку можна робити щодня. Для цього не потрібно використовувати спеціальне обладнання і такі вправи можна робити цілий рік. Для цього лише потрібно відмовитися від використання ліфта.

Учені з'ясували, що, якщо щодня долати хоча б 50 сходинок щодня, то це знижує ризик появи проблем із серцем на 20%. Автори дослідження вказують на те, що такі нетривалі фізичні навантаження значно покращують роботу серця і можуть сприяти запобіганню появі серцево-судинних захворювань. Нехай і не повністю, але ризик значно знижується.

Учені з'ясували, що, якщо щодня долати хоча б 50 сходинок щодня, то це знижує ризик появи проблем із серцем на 20% Фото: Live Science

Особливу увагу у своєму дослідженні вчені приділили вивченню атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, як-от ішемічна хвороба серця та ішемічний інсульт. Ці хвороби часто призводять до передчасної смерті.

За словами вчених, зв'язок між фізичною активністю і здоров'ям серця відомий вже давно, але до цього дослідження ще ніхто не вивчав зв'язок між фізичними навантаженнями під час підйому або спуску сходами і серцевим здоров'ям.

Підвищена активність серця, під час таких щоденних вправ, допомагає приводити в норму артеріальний тиск і зміцнює м'язи серця. У такий спосіб цей орган працює краще і довше залишається здоровим, вважають учені.

Водночас автори вказують на те, що незважаючи на велику кількість учасників дослідження і його тривалість, все ж не можна точно сказати, що існує прямий зв'язок між переміщенням сходами і зниженням ризику появи серцево-судинних захворювань. Але цей зв'язок, як вважають учені, все ж досить сильний для того, щоб робити такі висновки.

Фокус уже писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик появи інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.