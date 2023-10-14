Понад 60 елементів. Людське тіло органічне чи неорганічне: з чого ми складаємося

Людське тіло — це неймовірне поєднання безлічі елементів, баланс між якими і породжує життя. Проте, важко зрозуміти, чи є ми органічними, чи неорганічними створіннями.

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Ви коли-небудь замислювалися над тим, органічним чи неорганічним є людське тіло? Відповідь не така однозначна, як можна подумати, але науковці спробували розібратися, пише IFLScience.

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Ми часто чуємо про "органічні" та "неорганічні" сполуки. Органічні сполуки зазвичай містять атоми вуглецю, пов'язані з воднем та/або іншими атомами вуглецю. Але вони також можуть включати такі елементи, як кисень, азот, сірка або фосфор. Ці сполуки або виробляють живі організми, або є похідними від них.

Органічна хімія — це не лише про "природні" чи "здорові" речі; вона охоплює і метан, і пластмаси.

З іншого боку, неорганічні сполуки не пов'язані з живими організмами і не мають вуглецево-водневих зв'язків. Поширеними прикладами таких сполук є кухонна сіль (хлорид натрію) та аміак.

Попри те, що наше тіло неймовірно складне, воно здебільшого складається лише з шести елементів: кисню, вуглецю, водню, азоту, кальцію та фосфору. Кисень становить близько 65% маси нашого тіла, тоді як вуглець і водень — 18,5% і 9,5% відповідно. Ще п'ять елементів містяться в невеликих кількостях, а решта — мікроелементи.

Загалом в організмі людини можна знайти понад 60 елементів, але багато з них присутні в дуже малих кількостях. Наприклад, залізо, яке має вирішальне значення для транспортування кисню в організмі, становить лише 0,006% нашого хімічного складу.

Коли ми говоримо про ці елементи в організмі людини, вони можуть існувати у вигляді органічних або неорганічних сполук. Органічні сполуки мають вирішальне значення для нормального функціонування клітин і містяться в кожній клітині. До них належать такі основні молекули, як білки, цукри, жири та ДНК.

Однак неорганічні сполуки також відіграють важливу роль у нашому організмі. Вода, розчинений кисень, вуглекислий газ у крові та деякі мінеральні кристали в кістках і вухах — це приклади неорганічних компонентів нашого тіла. Насправді наше тіло на 60% складається з води, яка є неорганічною сполукою.

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Отже, повернемося до головного питання: людина — органічна чи неорганічна істота? Відповідь — і те, і інше. Характерні живі частини людини є органічними, і в науці про Землю ми часто називаємо живі істоти "органічною речовиною".

Але обмін між органічними та неорганічними сполуками, особливо киснем (O2) і вуглекислим газом (CO2), є важливим для життя. У певному сенсі, саме ця динамічна взаємодія між органічними та неорганічними речовинами забезпечує наше існування.

А тому наше тіло — це суміш органічних і неорганічних сполук, які працюють разом у но складний спосіб, щоб підтримувати життя. Тож наступного разу, коли хтось запитає, чи є людина органічною або неорганічною, ви можете впевнено відповісти, що обидві відповіді правильні.

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