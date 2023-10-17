Залишилися після Великого вибуху: виявлено доказ існування тріщин у Всесвіті

Автори дослідження припускають, що вони виявили космічні струни, які досі не вдавалося знайти, хоча теорія говорить, що вони існують.

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Існує теорія, що в перші частки секунди після Великого вибуху в тканині простору-часу з'явилися своєрідні тріщини, які отримали назву космічні струни. Це топологічні дефекти простору-часу, які виникли під час поділу однієї спільної фундаментальної взаємодії між частинками на чотири нині існуючі: електромагнітну, гравітаційну, сильну та слабку взаємодії. Уперше теорія про існування таких тріщин у Всесвіті з'явилася ще 50 років тому, але досі космічні струни ніхто не спостерігав. Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, вчені можливо виявили ці тріщини під час вивчення пари галактик, пише Popular Mechanics .

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Після народження Всесвіту, який став наслідком Великого вибуху, через частки секунди після цієї події всередині квантового поля початкового космосу відбулися фазові зміни. Тобто відбувся поділ однієї фундаментальної взаємодії між частинками на чотири нині відомі. Саме в цей час, як каже теорія, з'явилися топологічні дефекти в тканині простору-часу, які отримали назву космічні струни. Тобто простір-час ніби тріснув і з'явилися особливі тріщини, які мають масу, але їх виявити досі так і не вдалося.

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Багато десятиліть учені намагаються знайти докази їхнього існування і шукали їх у, наприклад, реліктовому випромінюванні, яке залишилося після Великого вибуху. Але ці пошуки не дали результатів.

Існує теорія, що в перші частки секунди після Великого вибуху в тканині простору-часу з'явилися своєрідні тріщини, які отримали назву космічні струни Фото: Futurism

Тепер же вчені вважають, що вони схоже виявили космічні струни під час спостереження за парою галактик під назвою SDSSJ110429.61+233150.3. Автори дослідження вважають, що насправді це одна галактика, яка має вигляд, як дві через гравітаційне лінзування. Цей ефект виникає, коли світло від віддаленого, фонового об'єкта, викривляється, посилюється і навіть дублюється гравітацією масивного об'єкта, такого як скупчення галактик, що знаходиться ближче до Землі. Але вчені вказують на те, що такого масивного об'єкта немає, а отже, світло від цих галактик може викривлятися і дублюватися за допомогою космічних струн, які також мають масу, а отже, можуть діяти як гравітаційна лінза.

З іншого боку, автори дослідження кажуть, що доказ існування космічних струн, що викривляють світло, якщо вірити дослідженню, тільки однієї галактики, не є поки що 100% доказом виявлення гіпотетичних тріщин у Всесвіті.

Науковці кажуть, що не варто відкидати варіант того, що насправді тут справді існують дві галактики, які є ідентичними одна одній і це може пояснити спостережуване від них світло.

Тобто, за фактом, можливе виявлення наявності тріщин у космосі не дає гарантії того, що це явний доказ їхнього існування і це визнають автори дослідження. Проте, вони хочуть продовжити своє дослідження і вважають його важливим кроком до можливого виявлення космічних струн із незаперечними доказами їхньої наявності.

Фокус уже писав про теорію космічних струн більш докладно і про дослідження, яке пропонує спосіб їх виявлення. Згідно з цим дослідженням, поява тріщин у Всесвіті призвела до появи дуже слабких гравітаційних хвиль, і якщо їх виявити, то вони можуть призвести до виявлення свого джерела.