Акули настільки старі, що вже двічі облетіли Чумацький Шлях: як це може бути

Насправді прості математичні розрахунки показують, що акули більш просунуті космічні мандрівники, ніж люди.

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Існує трохи незвичний, але водночас дуже цікавий спосіб замислитися про часові рамки еволюції. Для цього варто лише подумати про те, що акули існують на Землі так довго, що вже змогли двічі облетіти нашу галактику, пише IFLScience.

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Уже давно відомо, що Земля обертається навколо Сонця. Але наша зірка разом з усією Сонячною системою також обертається навколо центру Чумацького Шляху. І це роблять усі інші зірки.

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Сонячна система знаходиться на відстані приблизно 28 тисяч світлових років від центру Чумацького Шляху і летить крізь космос (Земля відповідно теж переміщується) зі швидкістю приблизно 828 тисяч км/год. Таким чином, щоб Земля разом з іншими планетами і Сонцем зробила повний оберт навколо центру нашої галактики потрібно приблизно 230 млн років.

Уже давно відомо, що Земля обертається навколо Сонця. Але наша зірка разом з усією Сонячною системою також обертається навколо центру Чумацького Шляху Фото: Live Science

Це дійсно величезний період часу. Але повернемося до акул. Ці морські хижаки вперше з'явилися на нашій планеті приблизно 450 млн років тому. Виходячи з цього, за весь час свого існування акули змогли облетіти Чумацький Шлях уже 2 рази. Тобто акули живуть на Землі приблизно 2 галактичні роки.

Але за цей період часу на Землі відбулося дуже багато змін, хоча акули за час своєї тривалої еволюції практично не змінилися. Для розуміння контексту, варто нагадати про те, що акули з'явилися раніше, ніж перші дерева на Землі, а це сталося приблизно 400 млн років тому. А також раніше за динозаврів, які з'явилися приблизно 240 млн років тому і благополучно прожили на нашій планеті приблизно 174 млн років, поки їх не знищив удар астероїда.

Акули вперше з'явилися на нашій планеті приблизно 450 млн років тому Фото: Nature Picture Library

За словами палеонтолога Емми Бернард, акули також змогли пережити чотири події масового вимирання живих істот на Землі не в останню чергу завдяки їхній різноманітності.

Бернард вважає, що акули дуже добре адаптуються до будь-яких змін довкілля і здатні вижити в найрізноманітніших частинах світового океану — від найбільших глибин до мілководдя. Акули можуть вживати в їжу найрізноманітніших морських істот, а тому з більшою ймовірністю виживуть, навіть якщо океани повністю зміняться.

Фокус уже писав про те, що біля берегів Карибського моря несподівано спливла на поверхню акула, яка століттями ховалася на глибині. Вчені побачили такого стародавнього хижака, якого вони найменше очікували зустріти.

Також Фокус писав про те, що врятувати Землю від пекельної спеки допоможе армія підводних крихітних істот. Вчені вважають, що їм вдалося відшукати тих, кому вдасться впоратися з кліматичною кризою.