Китай проти США: яка країна вважається найбагатшою у світі

Перегони Китаю за лідерство в рейтингу забезпечили майже третину загального приросту світового багатства, яке за той самий період зросло зі 156 до 514 трильйонів доларів.

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Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, яка країна має титул найбагатшої у світі? Що ж, у 2021 році в цьому рейтингу відбулися значні зміни, пише IFLScience.

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Сполучені Штати, часто відомі своїм багатством, скинули з першого місця, а Китай став найбагатшою країною світу за розміром чистих активів. Про цей дивовижний зсув у світовому багатстві повідомила компанія McKinsey & Co., а вперше про це стало відомо агентству Bloomberg.

Дані цього звіту показали, що багатство Китаю стрімко зросло з 7 трильйонів доларів у 2000 році до неймовірних 120 трильйонів доларів у 2020 році. За той самий період багатство Сполучених Штатів також суттєво зросло, сягнувши майже 90 трильйонів доларів. Однак їм не вистачило зовсім трохи, щоб зберегти своє перше місце.

Дивовижний шлях Китаю на вершину глобальної драбини багатства відіграв вирішальну роль у загальному зростанні світового багатства. За ці два десятиліття загальний обсяг світового багатства зріс зі 156 трильйонів доларів до приголомшливої цифри в 514 трильйонів доларів.

Що ж сприяло економічному піднесенню Китаю на вершину? Одним з головних каталізаторів стало членство Китаю у Світовій організації торгівлі (СОТ), міжнародній організації, яка регулює торговельні відносини між країнами. Членство в СОТ дає низку переваг, допомагаючи країнам встановлювати та застосовувати правила міжнародної торгівлі, особливо на ринках, що розвиваються.

Попри неймовірне загальне багатство Китаю, важливо зазначити, що це процвітання нерівномірно розподілене по всій країні. За оцінками, дві третини багатства Китаю зосереджені в 10 відсотках найбагатших домогосподарств, що схоже на ситуацію в Сполучених Штатах.

Але зараз, у 2023 році, чи все так само? Чи залишається Китай найбагатшою країною світу?

За даними Global Citizen Solutions, відповідь — ні. Сполученим Штатам вдалося повернути собі лідерство, і минулого року їх визнали найбагатшою країною світу за чистими активами, маючи колосальні чисті статки в розмірі 145,8 трильйона доларів.

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Однак історія приймає інший оборот, коли ми дивимося на валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення. У цій категорії Люксембург займає перше місце з ВВП на душу населення в $127 673, за ним ідуть такі країни, як Ірландія, Норвегія та Швейцарія.

Одним словом, розподіл багатства і рейтинги можуть змінюватися з часом під впливом різних економічних чинників і змін у політиці. Змагання за звання найбагатшої країни світу продовжує розвиватися, пропонуючи нові сюрпризи та розуміння глобальної економіки.

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