Час вийшов. Життя на Землі під загрозою: людство може загинути до кінця століття

Такого висновку дійшли 15 000 учених — усі вони сходяться на думці, що людство може загинути вже до кінця століття.

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Дослідники знову б'ють на сполох — цього разу вони заявляють, що у людства більше не залишилося часу. Фактично вчені наполягають, що навколишнє середовище Землі, яке швидко змінюється, може призвести до глобальної катастрофи епічних масштабів, пише Futurism.

Водночас вчені дійшли висновку, що екологічний колапс, ймовірно, настане вже до кінця століття. Такого висновку дійшла група з 15 000 учених зі 161 країни. У своїй спільній статті, опублікованій у журналі BioScience, вони стверджують, що "життя на Землі перебуває під загрозою", оскільки людство лише продовжує наближатися до екологічного колапсу.

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Зазначимо, що в останні кілька десятиліть вчені раз у раз попереджали про кліматичний колапс, з яким людству доведеться зіткнутися в майбутньому. Передбачалося, що в найближчому доступному для огляду майбутньому нам доведеться зіткнутися з екстремальними кліматичними умовами та неймовірними температурами, викликаними змінами клімату, в яких винні самі люди.

Тепер учені наполягають: "час вийшов". У своїй заяві постдокторант Університету штату Орегон і співавтор дослідження Крістофер Вольф каже, що без негайних кроків, спрямованих на розв'язання корінної проблеми людства, яке бере більше ресурсів Землі, ніж вона може безпечно дати, нам, на жаль, не вижити. Вчений також заявив, що сьогодні людство фактично перебуває на шляху до колапсу природних і соціально-економічних систем і світу з нестерпною спекою і браком ресурсів.

Під час нового дослідження Вольф із колегами використовували безліч приголомшливих даних, які демонструють, що в нинішньому 2023 році безліч кліматичних рекордів було побито "з величезним відривом". Крім того, автори дослідження зауважують масштабні лісові пожежі, з якими цього року довелося зіткнутися Канаді. Усе це, на думку команди, вказує на переломний момент у новому "пожежному режимі". На думку авторів дослідження, такий прогноз є найбільш оптимістичним. Утім, учені також заявили, що виявили невеликий прогрес у боротьбі людства зі змінами клімату.

У результаті 12 авторів дослідження і тисячі вчених, які його підписали, зійшлися на думці, що сильно забруднювальне навколишнє середовище промисловості викопного палива є однією з основних причин майбутнього кліматичного колапсу, з яким зіткнеться людство.

У результаті вчені вважають, що нам необхідно змінити своє ставлення до надзвичайної кліматичної ситуації, а також розв'язання цієї проблеми. Тільки в цьому випадку нам вдасться запобігти кліматичній катастрофі.

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