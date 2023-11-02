Позбутися жиру на животі: вчені розповіли, чи вдасться це зробити

Дослідники поставили крапку в суперечках про те, чи можна насправді позбутися жиру точково на певній ділянці тіла.

Related video

Гортаючи стрічку соціальних мереж, нерідко можна натрапити на рекламу комплексу вправ, дієти, пігулок чи добавок, які гарантують "точкове скорочення" жиру. У більшості випадків ідеться про те, що виконуючи ті чи інші вправи, або дотримуючись певної дієти, нам вдасться позбутися жиру на певній ділянці нашого тіла — наприклад, животі, пише Science Alert.

Така пропозиція може здатися вельми привабливою, проте вчені вельми скептично ставляться до подібних заяв. За словами керівника дослідницької програми Центру Чарльза Перкінса в Сіднейському університеті Ніка Фуллера, на жаль, хоч би якою привабливою була ця пропозиція, нам навряд чи вдасться це зробити.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вченого, точкове скорочення — не більше ніж міф про втрату ваги. Насправді ж просто неможливо визначити місце втрати жиру, і на те є причини. По-перше, людське тіло запрограмоване на доступ і спалювання всіх жирових запасів для отримання енергії.

За словами Фуллера, щоб зрозуміти, чому точкове скорочення неможливе, важливо зрозуміти, як жирові відкладення накопичуються і використовуються організмом. Жир, що зберігається в нашому тілі, набуває форми тригліцеридів, що є різновидом ліпідів або жирових молекул, які наш організм використовує для отримання енергії. Приблизно 95 харчових жирів, споживаних нами, є тригліцеридами, і коли ми їмо, наш організм перетворює будь-яку невикористану споживану енергію в тригліцериди.

Ці жирові молекули зберігаються в спеціальних жирових клітинах, адипцитах, вони потрапляють у кровотік і транспортуються в жирову тканину. Фактично цей жир знаходиться по всьому нашому тілу, але здебільшого зберігається у вигляді запасів підшкірного жиру та вісцерального жиру навколо наших внутрішніх органів. Фактично ці жирові запаси є важливим енергетичним резервом організму, які наш організм використовує в періоди тривалої фізичної активності, дієти або голодування.

Однак, що б там не стверджувала реклама, наші м'язи просто не можуть безпосередньо отримувати доступ до певних жирових запасів і спалювати під час тренувань саме їх. Замість цього використовується процес ліполізу, який перетворює тригліцериди на вільні жирні кислоти й з'єднання під назвою гліцерин, що пізніше потрапляє в наші м'язи через кровотік.

Отже, під час тренувань ми буквально використовуємо запаси жиру з усіх частин нашого тіла, а не тільки з областей, на які ми націлені для спалювання жиру. Зазначимо, що раніше вчені вже провели дослідження, результати якого підтвердили, що точкове скорочення — не більше ніж міф про втрату ваги.

По-друге, саме наше тіло вирішує, де йому зберігати жир і який із запасів втрачати насамперед. За словами Фуллера, чинники втрати жирових запасів просто перебувають поза нашим контролем. Більш ранні дослідження вже показали, що за області та порядок, в якому наш організм накопичує і втрачає жир, відповідають наші гени.

Дослідження вже показали, що генетика відіграє важливу роль у тому, як управляються наші жирові запаси. Фактично гени можуть відповідати за 60% розподілу жиру. Крім того, важливо розуміти, що наші тіла за своєю природою мають різні характеристики накопичення жиру, зумовлені нашою статтю. Наприклад, доведено, що у жінок більше жирової маси, ніж у чоловіків. Крім того, у міру старіння змінюється наша м'язова маса, метаболізм і рівень гормонів, які можуть впливати на те, де і як швидко ми накопичуємо або втрачаємо жир.

По-третє, пігулки й добавки, що відпускаються без рецепта, неефективні в боротьбі з жиром. За словами Фуллера, безліч незалежних досліджень не підтверджують заяви про те, що будь-які пігулки або добавки здатні позбавити нас жиру на животі або будь-якому місці.

Отже, Фуллер зазначає, що точкове зменшення кількості жиру є не більше, ніж міфом. Людина, на жаль, не може контролювати, де наше тіло накопичуватиме або втрачатиме жир насамперед. Але ми можемо досягти бажаних результатів у конкретних областях, націлюючись на загальне спалювання жиру.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що жир на животі здатний захистити від діабету.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.