У найдавнішому похованні на Землі лежать не люди: кого знайшли палеонтологи

Дослідники знайшли поховання, які на 100 тис. років старші за могили, викопані Homo sapiens.

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У Південній Африці палеонтологи виявили найстаріше з відомих поховань у світі, яке містить останки дуже далекого родича людини з маленьким мозком. Раніше вчені вважали, що цей вид наших предків не здатний на складну поведінку, пише Science Alert.

Група дослідників під керівництвом палеонтолога Лі Бергера заявила, що знайшла кілька примірників Homo naledi — гомініда, який все ще лазив по деревах у період кам'яної доби. Останки були поховані в системі печер під назвою "Колиска людства", яка є об'єктом ЮНЕСКО і розташована недалеко від Йоганнесбурга.

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"Наразі це найдавніші поховання, які були коли-небудь зареєстровані в літописах гомінінів, вони більш ранні, ніж свідоцтва перших поховань Homo sapiens, випереджаючи їх приблизно на 100 тис. років", — кажуть автори дослідження.

Нові дані кидають виклик нашому розумінню еволюції людини, оскільки тривалий час вважали, що тільки розвиток більшого мозку дав змогу нашим предкам виконувати складні ритуали, такі як поховання мертвих.

Найдавніші поховання Homo sapiens були знайдені на Близькому Сході та в Африці, їм близько 100 тис. років. Водночас поховання гомінінів, знайдені Бергером, датуються щонайменше 200 тис. роком до нашої ери.

Дослідники наголошують, що знайдені рештки належали до Homo naledi — примітивного виду, що перебував на межі між мавпами та сучасними людьми. Розмір їхнього мозку можна було порівняти з апельсином, а їхній зріст становив близько 1,5 м.

Дослідники стверджують, що представники Homo naledi навмисно викопали ями, куди поклали щонайменше 5 тіл своїх одноплемінників і закопали їх.

"Наше відкриття доводить те, що практика поховання не обмежується Homo sapiens або іншими гомінінами з великим розміром мозку", — наголошують автори дослідження.

Також учені кажуть, що могили — не єдина ознака, яка вказує на те, що Homo naledi були здатні на складну емоційну та когнітивну поведінку.

Наприклад, у тих же печерах було виявлено геометричні фігури, які були намальовані на явно підготовлених поверхнях стовпа в печері.

"Таке відкриття може означати, що люди не тільки не унікальні в розвитку символічних практик, а й, можливо, навіть не були винахідниками такої поведінки", — підсумував Бергер.

Нагадаємо, археологи натрапили на кладовище Нового царства. Туна-ель-Гебель колись слугувало цвинтарем міста Хмун, також відомого як Hermopolis Magna, і має славу найбільшого греко-римського некрополя Єгипту, коріння якого сягає часів Нового царства і тягнеться до римського періоду.