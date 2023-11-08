Побачили вперше. Виявлений апаратом NASA супутник астероїда виявився іншим об'єктом (фото)

Новий аналіз даних зонда "Люсі" надав черговий сюрприз для астрономів.

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На початку листопада космічний апарат "Люсі" пролетів повз астероїд Дінкінеш і вчені вперше змогли дізнатися його справжній розмір. Але найголовніше, що було виявлено невидимий раніше супутник космічного каменю. Тепер же астероїд із головного пояса астероїдів надав ще один сюрприз для астрономів, пише ScienceAlert.

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Астероїд Дінкінеш був першим, який досліджував зонд "Люсі", з 11 астероїдів, які він має вивчити під час своєї тривалої місії. Його основна мета полягає у вивченні астероїдів, які обертаються поруч із Юпітером і називаються троянськими.

Коли зонд NASA ще наближався до астероїда Дінкінеш, то вчені виявили зміну яскравості каменю, що відповідало змінам, які відбуваються з каменем, що має супутник. Коли апарат "Люсі" наблизився до астероїда і сфотографував його, то науковці виявили, що він справді має компаньйона.

Коли апарат "Люсі" наблизився до астероїда і сфотографував його, то вчені виявили, що він дійсно має компаньйона Фото: NASA

Подальший аналіз отриманих даних привів до ще більш несподіваного відкриття. Виявилося, що у Дінкінеша є не просто супутник, а два супутники, з'єднані разом у вигляді сніговика. Це підтвердили знімки, отримані з відстані 1630 км від астероїда. Такий тип космічних каменів називається контактною подвійною системою і ще жодного разу астрономи не бачили нічого подібного у каменів у головному поясі астероїдів.

Поки що вчені не знають, чому дві частини супутника мають однаковий розмір, при тому що загальна ширина виявленого нещодавно об'єкта 220 метрів. Для порівняння сам Дінкінеш, як виявилося, має ширину 790 метрів. За словами вчених, завдання зонда "Люсі" полягає у вивченні астероїдів, які зберігають у собі інформацію про перші дні існування Сонячної системи, адже вони майже не змінилися.

Виявилося, що у Дінкінеша є не просто супутник, а два супутники, з'єднані разом у вигляді сніговика Фото: NASA

Наразі астрономи вважають, що всі кам'янисті планети Сонячної системи, зокрема й Земля, з'явилися внаслідок накопичення каміння та пилу під дією гравітації в газовому диску, який оточував Сонце. Вивчення таких гравітаційно пов'язаних систем, як астероїд Дінкінеш і його подвійний супутник, може допомогти з'ясувати, як саме відбувався процес створення планет і наскільки часто можна зустріти подібні системи в прилеглому космосі.

За словами вчених з NASA, зонд "Люсі" надіслав ще не всі дані, отримані після прольоту астероїда Дінкінеш, і можливо, на нас чекають нові сюрпризи.

Наступною метою апарату NASA стане вивчення астероїда Дональдджохансон, який також розташований у головному поясі астероїдів. Але це дослідження пройде тільки 2025 року, після чого "Люсі" полетить до Юпітера.

Як уже писав Фокус, згідно з новим дослідженням, на океанічному супутнику Сатурна є всі необхідні для життя компоненти. Вчені вважають, що на Енцеладі знаходяться всі будівельні блоки, необхідні для розвитку життя.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи загрожує нашій Землі і всій Сонячній системі зірка-бродяга. Передбачалося, що цей білий карлик може зіткнуться з нашою зоряною системою і спричинити хаос у ній.