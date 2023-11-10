Алмази з ядерних відходів: чи можуть вони замінити батарею вашого смартфона і працювати вічно

У пошуках сталих енергетичних рішень дві компанії роблять успіхи, перетворюючи ядерні відходи на алмази, які слугують батареями. У той час як одна зосереджується на практичному застосуванні, інша має масштабніші амбіції, які викликають здивування.

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Близько семи років тому дослідники з Бристольського університету представили прототип батареї, створеної шляхом перетворення ядерних відходів на алмази. Цей інноваційний підхід не лише пропонує потенційне рішення для поводження з ядерними відходами, але й представляє довговічне джерело енергії, що перевершує теперішні варіанти, пише IFLScience.

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Компанія Arkenlight, яка народилася завдяки цьому прориву, знайшла застосування у складних умовах, таких як моніторинг обладнання на вулканах і глибоководних ділянках, і навіть запропонувала використовувати їх у місцях зберігання ядерних відходів.

Ключовим тут є вуглець-14, складний радіоактивний ізотоп з періодом напіврозпаду понад 5700 років. Метод Arkenlight полягає в нагріванні радіоактивного вуглецю, перетворенні його на газ і дозволі йому конденсуватися у штучні алмази. Ці алмази стають довготривалим джерелом електроенергії, оскільки вуглець-14 розпадається на азот-14, вивільняючи електрони.

Початкові застосування Arkenlight передбачають малопотужні сценарії, такі як зонди, що досліджують зовнішню Сонячну систему, або моніторинг обладнання у віддалених і складних місцях. Невеликий вихідний струм робить їх придатними для ситуацій, коли довговічність переважає над нагальними потребами в енергії.

З іншого боку, NDB стверджує, що вдосконалила технологію, використовуючи мікроалмази навколо джерела випромінювання для розсіювання тепла і включивши додаткові функції безпеки. Вони хваляться використанням декількох радіоізотопів, що має на меті підвищити ефективність і практичність їхніх алмазних батарей.

Однак скептицизм виникає під час розгляду заяв NDB про заміну літій-іонних акумуляторів в автомобілях і смартфонах. Довговічність джерел живлення з ізотопів з довгим періодом напіврозпаду, таких як вуглець-14, викликає сумніви щодо їхньої придатності для високопотужних пристроїв.

Хоча NDB стверджує, що їхня батарея "не розрядиться протягом усього терміну служби пристрою", практичність таких заяв залишається незрозумілою.

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Крім того, зберігається занепокоєння щодо конкурентоспроможності за ціною та можливості масового впровадження. Питання, підняті скептиками два роки тому, щодо практичності заяв NDB, залишаються без відповіді з боку компанії.

Хоча деякі ЗМІ висловлюють оптимізм щодо потенціалу NDB, варто бути обережними. Обіцянка вічної енергії від алмазів з ядерних відходів інтригує, але практичні виклики і питання без відповідей залишаються. Оскільки ці компанії розширюють межі енергетичних інновацій, лише час покаже справжній вплив і доцільність алмазних батарей у нашому прагненні до сталого майбутнього.

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