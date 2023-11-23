Без єдиного шматочка суші. Чому на фото з космосу Земля виглядає як водний світ (фото)

Соціальні мережі облетів знімок, на якому наша планета має такий вигляд, ніби на ній не залишилося жодного шматочка суші.

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Кілька днів тому знімок планети з Google Earth широко поширився в Мережі та соціальних мережах. Причиною такої популярності став незвичайний ракурс, з якого наша планета була сфотографована з космосу, пише IFLScience.

На знімку Земля виглядає таким чином, ніби океан покриває зовсім не 71% поверхні нашої планети, а всі 100%. Фактично, на зображенні, опублікованому World of Engineering, наш дім має такий вигляд, ніби на Землі не залишилося і єдиного шматочка суходолу — океан повністю її поглинув.

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Фото викликало ажіотаж, а тому вчені вирішили пояснити, що на фото Земля має такий вигляд через обраний ракурс. На опублікованому знімку можна побачити точку Немо, розташовану в південній частині Тихого океану, яка сьогодні вважається найвіддаленішим місцем на планеті.

Коли кораблі перетинають цю точку, вони перебувають на відстані 2689 кілометрів від найближчого берега. Водночас Міжнародна космічна станція (МКС), що пролітає над головою людей, які перебувають на борту корабля в точці Немо, є для моряків найближчим об'єктом. При цьому астронавти на борту станції — найближчі до моряків люди, оскільки фактично вони перебувають один від одного на відстані всього 400 кілометрів.

Через те, що точка Немо настільки ізольована і майже позбавлена морських мешканців і рибалок, цей район став "кладовищем старих космічних кораблів". До слова, російська космічна станція "Мир", як і старі супутники, виведені на орбіту Землі, зрештою закінчили свій шлях на дні океану в цій точці на Землі.

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