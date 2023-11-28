Таємничі спалахи випромінювання виходять від найекстремальніших зірок у Всесвіті

Нове дослідження посилює гіпотезу про те, що існує зв'язок між швидкими радіосплесками та одним із типів нейтронних зірок.

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Автори дослідження, опублікованого у виданні Nature Astronomy, з'ясували, що різні види нейтронних зірок мають схожу поведінку. Це відкриття підсилює гіпотезу про те, що ці мертві зірки можуть бути джерелами появи найзагадковіших космічних вибухів, відомих як швидкі радіоспалахи (БРС). Ці короткочасні спалахи дуже потужного випромінювання приходять з-за меж нашої галактики, але джерело їхньої появи залишається загадкою. Головна гіпотеза свідчить, що їхня поява пов'язана з магнетарами — нейтронними зірками, що мають найсильніше магнітне поле у Всесвіті. Автори дослідження вважають, що це дійсно може бути правдою, пише Space.

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Нейтронні зірки є продуктом смерті масивних зірок, які знищуються внаслідок вибуху наднової. На місці колись звичайної зірки залишається її надзвичайно щільне ядро, яке продовжує стискатися. Воно стискається доти, доки електрони і протони не зіткнуться один з одним і не створять багату на нейтрони матерію. Якщо стиснення триватиме й далі, то з'явиться чорна діра, якщо ні — нейтронна зірка. Цей об'єкт діаметром у 10-20 км має надзвичайно високу густину, хоча вона менша, ніж у чорних дір, але більша, ніж у решти астрономічних об'єктів.

Ще однією особливістю нейтронних зірок є їхня величезна швидкість обертання, яка може сягати 700 обертів на секунду. Якщо такі зірки випускають струмені випромінювання, то їх називають пульсарами, які до того ж випускають спалахи радіохвиль. Але деякі нейтронні зірки набувають магнітних полів, які в мільярди разів більші за магнітне поле Землі. У цьому випадку такі об'єкти називають магнетарами. Деякі з відомих магентарів випускають радіохвилі, тому з'явилася гіпотеза, що швидкі радіосплески якраз виходять від цього типу нейтронних зірок.

Нейтронні зірки є продуктом смерті масивних зірок, які знищуються внаслідок вибуху наднової Фото: Inverse

Автори нового дослідження виявили, що у магнетарів справді існує зв'язок між структурою імпульсу і обертанням, який також присутній в інших тапах нейтронних зірок, що випромінюють радіохвилі.

Той факт, що всі нейтронні зірки, які випромінюють радіохвилі, поводяться як магнетари, припускає, що внутрішні процеси мають бути однаковими для всіх без винятку нейтронних зірок, які випромінюють радіохвилі.

Це відкриття натякає на існування плазмових процесів усередині цих зірок, які можуть відповідати за появу БРВ. За словами вчених, вони виявили схожість між випромінюванням магнетарів і випромінюванням БРВ. Тож нове дослідження посилює гіпотезу про те, що саме магнетари можуть бути джерелами принаймні деяких із загадкових БРВ.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що для отримання ядерної енергії можна використовувати дуже маленькі первинні чорні діри. Хоча з чорних дір нічого не може вийти назовні, вчені вважають, що ці об'єкти можуть бути джерелами енергії. Автори дослідження вказують на те, що теоретично така можливість існує.