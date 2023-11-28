Щось гаряче в Тихому океані змушує Ель-Ніньйо божеволіти: чим це обернеться

Вчені виявили загадкову теплу "краплю гарячої води", що впливає на океанське явище і змінює клімат Землі.

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У 2023 році в Тихому океані панує Ель-Ніньйо — океанське явище, що приносить тепліший клімат. Вченим уже відомо, що наразі Ель-Ніньйо перебуває в самому розпалі і, ймовірно, досягне свого піка вже до кінця поточного року. Однак вчені виявили та щось незвичайне — величезну краплю гарячої води в Тихому океані, походження якої досі залишається невідомим, пише Live Science.

Спостерігаючи за Ель-Ніньйо цього року, вчені помітили, що його поведінка і погодні умови, які він несе, безпосередньо залежать від незвично теплої краплі води, виявленої в західній частині Тихого океану. Дослідники помітили, що поява загадкової краплі води в Тихому океані якимось дивним чином впливає на поведінку "несподівано сильного" океанського явища цього року.

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За словами професора атмосферних наук в Університеті Олбані Пола Раунді, зазвичай панування Ель-Ніньйо спричиняє потепління у східній частині Тихого океану, що формує атмосферні та погодні умови в Північній Америці та у світі загалом.

За словами метеоролога з консалтингової компанії з прогнозування погоди Atmopher G2 Тодда Кроуфорда, саме по собі явище Ель-Ніньйо цього року не стало сюрпризом, проте його поведінка поставила дослідників у глухий кут. Річ у тім, що поведінка явища сьогодні просто не схожа на жодне інше сильне Ель-Ніньйо.

У звичайні роки Ель-Ніньйо нагріває води у східній частині Тихого океану, які потім нагрівають повітря і змушують його підійматися. Однак учені помітили, що сьогодні цього не відбувається, замість цього повітря підіймається в західній частині Тихого океану. Вчені побоюються, що частина цього теплого повітря може переміщатися на схід і пригнічувати висхідний рух, який спостерігався в інші роки Ель-Ніньйо.

Повітря, яке підіймається, створює умови низького тиску, пов'язані зі зливами та грозами. У результаті вчені виявили, що гаряча крапля в Тихому океані буквально викликає більшу кількість тропічних дощів і знижує інтенсивність опадів на сході.

На думку Кроуфорда, очікується, що цього року Ель-Ніньйо поводитиметься аномально через наслідки рідкісного "потрійного провалу" протилежного явища — Ла-Нінья (холодний аналог Ель-Ніньйо). Крім того, висока температура океану також може бути викликана антропогенною зміною клімату Землі.

За словами Раунді, попри те, що точна причина виникнення гарячої краплі в океані все ще невідома, її вплив на Ель-Ніньйо, схоже, йде на спад, а тому вчені очікують, що найближчим часом ситуація стабілізується.

Раніше Фокус писав про те, що якою буде зима 2023 року: вчені вважають, що багато що залежить від Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані.