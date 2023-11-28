Чоловік приніс додому камінь та шукав в ньому золото: виявилось, він ще цінніший (фото)

Девід Хоул намагався розколоти камінь за допомогою дрилі й пили та навіть обливав його кислотою. Вже в музеї він з’ясував, що його знахідці — 4,6 мільярда років.

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Девід Хоул у міському парку Меріборо в Австралії знайшов камінь, схожий на золото. Невдовзі він з’ясував, що його знахідна насправді значно цінніша. Деталями 27 листопада поділились у виданні The Science Times.

У 2015 році Хоул гуляв парком з металошукачем та знайшов загадковий камінь. Червонуватий та важкий уламок невідомої породи лежав на жовтій глині. Чоловік вирішив, що у камені може бути золотий самородок, та забрав його додому, щоб розколоти.

Проте завдання відкрити камінь виявилось непростим. Хоул використав дриль, кутову шліфувальну машину, пилу для каміння та кислоту, але до середини своєї знахідки так і не дістався. Розколоти породу не допомогла навіть кувалда.

Фото метеорита Меріборо Фото: Музей Вікторії

Заінтригований чоловік відніс камінь у місцевий музей, щоб нарешті з’ясувати, з чим він мав справу. Там він дізнався, що випадково знайшов в парку рідкісний метеорит.

Зі слів геолога Дермота Генрі, камінь мав ямчастий та скульптурний вигляд. Ці особливості утворюються, коли метеорити потрапляють в атмосферу.

Експерт розповів, що оглядав декілька каменів, які вважали метеоритами, але лише у двох випадках підозри підтвердились. Один з них — знахідка Хоула.

Фото метеорита Меріборо Фото: Музей Вікторії

Дослідження показали, що знайдений метеорит має вік приблизно 4,6 мільярда років. Його загальна вага — 17 кілограмів. Цінна знахідка отримала назву на честь міста виявлення — Меріборо.

Дослідники використали алмазну пилу, щоб взяти шматок породи. З його допомогою вони встановили, що метеорит містить багато заліза. Якщо розкрити камінь, у ньому можна побачити маленькі кристалічні краплі металевих мінералів — хондри.

Радіальна піроксенова хондрула в метеориті Меріборо Фото: Музей Вікторії

Генрі припустив, що метеорит Меріборо міг вийти з поясу астероїдів, розташованого між Юпітером і Марсом. Камінь провів на Землі приблизно від 100 до 1000 років.

Дослідники наголосили, що ймовірність знайти метеорит значно менша за шанси виявити в парку золото, тож знахідна Хоула дуже цінна.

Нагадаємо, дослідники дійшли висновку, що древні єгиптяни розуміли природу падіння метеоритів. Ще приблизно у 1295 році до нашої ери вони використовували нове слово "bi-A-n-pt", яке можна перекласти як "залізо з неба".

Найстаріший, за даними досліджень, метеорит "Ерг-Шеш 002" — трохи старший за Землю. Експерти з’ясували, що він був частиною планети, якої зараз не існує.