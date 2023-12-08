Може, їх не існує. У Чумацькому Шляху виявлено всього 2 супутники екзопланет: що з ними не так

Нове дослідження показує, що знайдені супутники в нашій галактиці — не те, чим здаються.

Related video

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, вважають, що 2 єдині виявлені екзосупутники, що обертаються навколо далеких екзопланет, мають зовсім інше пояснення. Із огляду на той факт, що вони мали лише статус кандидатів в екзосупутники, пошук таких об'єктів продовжиться, адже незрозуміло, існують вони в нашій галактиці взагалі чи ні, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У нашій галактиці повинні існувати супутники в планет за межами Сонячної системи. Тільки в ній вчені виявили вже приблизно 300 супутників, і це з тим, що в нашій зоряній системі існує всього 8 планет і кілька карликових планет.

Важливо

Космічна загадка: чому в Сонячній системі є газові планети, але немає газових супутників

Астрономи на сьогодні підтвердили факт існування в Чумацькому Шляху понад 5550 екзопланет, тобто тих, що розташовані в інших зоряних системах. Це означає, що кількість супутників в інших планет має бути в десятки, а можливо, і в сотні разів більшою. Але поки що таких супутників у нашій галактиці виявлено лише два, і вони лише є кандидатами на це звання. Але автори нового дослідження вважають, що ці об'єкти — не те, чим здаються.

Астрономи на сьогодні підтвердили факт існування в Чумацькому Шляху понад 5550 екзопланет, тобто тих, що розташовані в інших зоряних системах. Це означає, що кількість супутників в інших планет має бути в десятки, а можливо, і в сотні разів більшою. Але поки що таких супутників у нашій галактиці виявлено лише два, і вони лише є кандидатами на це звання. Але автори нового дослідження вважають, що ці об'єкти — не те, чим здаються. Фото: ScienceAlert

Виявити екзопланети — це складне завдання, а знайти їхні супутники ще важче, адже вони можуть перебувати дуже близько до своїх рідних світів. Зазвичай планети знаходять за допомогою транзитного методу. Тобто коли інший світ проходить між Землею та своєю рідною зіркою, то світло останньої стає тьмянішим. Якщо такі зменшення кількості світла мають стабільну періодичність, то астрономи вважають, що виявили кандидата на звання екзопланети.

5 років тому вчені виявили вперше за допомогою транзитного методу ознаку існування супутника в планети Kepler-1625b. Минулого року було виявлено другого кандидата на звання екзосупутника, що обертається навколо планети Kepler-1708b. Але дані є суперечливими, і досі в науковому співтоваристві не дійшли однозначної думки щодо того, чи є ці об'єкти супутниками, чи ні.

Автори нового дослідження вирішили знову перевірити це, для чого було розроблено спеціальний алгоритм для виявлення та характеристики екзопланет із екзосупутниками. За допомогою цього алгоритму вчені з'ясували, що навколо Kepler-1708b, найімовірніше, обертається не супутник, а інша екзопланета. Що стосується Kepler-1625b, то навколо неї взагалі не обертається жоден супутник.

Отже, у нашій галактиці все ще належить виявити екзосупутники, якщо вони взагалі існують. Але автори дослідження вважають, що надія виявити ці об'єкти є, тому що вони не просто існують, а їх дуже багато. Просто ми їх ще не знайшли.

За допомогою розробленого алгоритму вчені змогли передбачити, які супутники можна знайти в нашій галактиці. Вони мають бути не меншими за Землю за розмірами та перебувати відносно далеко від свого рідного світу. Тільки в цьому випадку є шанс знайти супутники планет поза Сонячною системою. Але маленькі супутники також будуть знайдені в майбутньому, коли наші технології покращуватимуться, вважають автори дослідження.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, на яких планетах у Чумацькому Шляху є вода. Виявлення води на інших планетах відіграє важливу роль у визначенні того, наскільки вони придатні для існування життя.