У Сибіру знайшли найдавніші фортеці на планеті: створені 8 000 років тому

Археологи знайшли укріплені доісторичні поселення мисливців-збирачів.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Antiquity, міжнародна група археологів знайшла 10 поселень мисливців-збирачів, які були оточені складними оборонними спорудами, побудованими 8 тисяч років тому. Нове відкриття багато що змінює в розумінні устрою стародавніх спільнот людей. Також воно кидає виклик теорії про те, що тільки з появою сільського господарства люди почали будувати постійні поселення зі складною архітектурою, пише Phys.

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Розкопки в Сибіру привели до виявлення 10 укріплених поселень мисливців-збирачів, які розташовувалися на березі річки. Ці поселення ще 8000 років тому були обнесені складними укріпленнями, а тому тепер вважаються не тільки найдавнішими фортецями у світі, а й найпівнічнішими укріпленими поселеннями в Євразії в кам'яному столітті.

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За словами вчених, дослідження показало, що мисливці-збирачі, які жили в кам'яному столітті, вели складний спосіб життя і використовували місцеві різноманітні ресурси.

Науковці з'ясували, що стародавні люди, які жили в одному з укріплених поселень, не лише ловили рибу, а й полювали на оленів за допомогою списів із кістяними та кам'яними наконечниками. Щоб зберігати надлишки їжі вони створювали прикрашені керамічні посудини. Відкриття стародавніх поселень із земляним валом і дерев'яним частоколом є доказом того, що 8000 років тому люди вже створювали серйозні укріплені об'єкти, в яких вони жили.

Нове відкриття кидає виклик теорії, згідно з якою постійні поселення з укріпленнями виникли пізніше, в суспільствах, які займалися сільським господарством. Це також спростовує теорію про те, що саме суспільства хліборобів і скотарів були попередниками створення більш складних людських суспільств. Вчені вважають, що це відкриття може призвести до нового розуміння еволюції стародавніх суспільств.

Вчені вважають, що наявність великої кількості таких ресурсів, як риба і тварини в сибірській тайзі, можливо, зіграла найважливішу роль у виникненні таких поселень мисливців-збирачів.

Такі укріплені поселення, можливо, були стратегічними пунктами, створеними для контролю та використання місцевих ресурсів. Науковці вважають, що фортеця може свідчити про існування конкуренції, яка виникає внаслідок накопичення ресурсів і збільшення кількості населення. Таким чином це спростовує теорії про те, що конкуренції та конфліктів не було в суспільствах мисливців-збирачів.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що у священних павіанів у Стародавньому Єгипті було дуже важке життя. У Стародавньому Єгипті павіанів шанували як уособлення Тота, бога Місяця і мудрості, а також радника бога Сонця Ра. Як показало дослідження священних тварин прославляли, але за життя вони страждали від поганих умов утримання в неволі.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли 3200-річну "прокляту скрижаль", яка може містити найдавніший напис імені Бога. В Ізраїлі дослідники знайшли стародавню табличку зі свинцю, на якій записані прокляття. Попри дивовижний вік, вона має ще одну особливість.