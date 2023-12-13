У минулому поруч із Землею стався масштабний вибух у космосі: як це вплинуло на планету

Вважається, що вибух наднових іноді відбувається в околицях Землі, але вибух кілонової — це дуже рідкісна подія.

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Виявлення певних типів ізотопів на дні океану натякає на те, що відносно недавно в околицях Землі стався масштабний космічний вибух. Радіоактивні ізотопи, виявлені у відкладеннях на дні океанів, вважаються індикаторами появи близьких до нас наднових. Але, згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, знайдені ізотопи вказують на більш екзотичну подію — вибух кілонової, пише IFLScience.

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Протягом усього життя зірки у своїх ядрах перетворюють гелій і водень як на легкі, так і на важкі хімічні елементи. Щоб з'явилися ще важчі елементи, необхідно, щоб зірка померла і це має статися у вигляді вибуху наднової. Після цього хімічні елементи розлітаються космосом і стають основою для нових зірок і планет. Але найважчі елементи з'являються внаслідок зіткнення нейронних зірок, коли відбувається вибух кілонової.

Одним з елементів, який з'являється внаслідок вибуху наднової є залізо. Ізотоп залізо-60 має період напіврозпаду приблизно 2,6 млн років. Якщо його знаходять у відкладеннях на Землі, то вважається, що він з'явився внаслідок вибуху наднової відносно близько до Землі. Саме його виявили вчені у відкладеннях на дні океану. Разом із ним було виявлено ізотоп плутоній-244, який, як вважається, може виникнути тільки під час вибуху кілонової. Обидва ізотопи вчені знайшли у відкладеннях, яким 3-4 млн років.

Вчені вивчили співвідношення цих двох ізотопів і визначили, що саме злиття двох нейтронних зірок могло призвести до їхньої появи, внаслідок чого вони опинилися на Землі Фото: space.com

Учені вивчили співвідношення цих двох ізотопів і визначили, що саме злиття двох нейтронних зірок могло призвести до їхньої появи, внаслідок чого вони опинилися на Землі. Автори дослідження дійшли висновку, що злиття двох нейтронних зірок, унаслідок чого виникла кілонова, відбулося приблизно між 3,5 і 4,5 млн років тому. При цьому космічний вибух стався на відстані від 500 до 600 світлових років від нашої планети. За космічними мірками це дуже близько.

Вчені вважають, що поява двох типів ізотопів можлива внаслідок особливих процесів, що відбуваються в нейтронних зірках. Але на сьогодні виявлено занадто мало кілонових, щоб можна було зробити більш детальний опис того, що сталося під час вибуху. При цьому вчені кажуть, що для того, щоб ізотопи досягли Землі, наша планета повинна була перебувати в правильному положенні щодо кілонової.

За словами авторів дослідження, якби вибух кілонової стався набагато ближче, десь у межах 40 світлових років від Землі, то наслідки для нашої планети могли бути катастрофічними. Це призвело б до масового вимирання, але на щастя цього не сталося. Хоча в цьому випадку вибух не призвів би до значного руйнування планети, хоча її поверхня могла б змінитися.

Поки що вчені не знайшли ознак того, що на дуже близькій відстані від нас у найближчі кілька мільйонів років може з'явитися кілонова.

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