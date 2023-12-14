Якщо впустити гарбуз в океан, чи вибухне він на певній глибині: відповідь проста (відео)

Дослідники провели експеримент, щоб зрозуміти, чи зможе гарбуз вибухнути в морських глибинах, якщо досягне порогової глибини.

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Люди вельми цікаві створіння, а тому часом нам на думку спадають вельми несподівані запитання, наприклад: якщо впустити гарбуз в океан, чи зможе він вибухнути, досягнувши певної глибини? Якщо так, то чому? Вчені відповіли на це запитання, пише IFLScience.

Не потрібно бути генієм, щоб відповісти на друге запитання, оскільки відповідь на нього досить проста: усі пояснюють імплозії — коли об'єкти руйнуються самі собою через різницю між внутрішнім і зовнішнім тиском. При цьому вибухи можуть відбуватися і на поверхні, якщо тиск усередині об'єкта менший, ніж зовні.

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Відповідь на перше запитання, втім, також відносно проста: якщо різниця тисків виявиться достатньою, гарбуз, що досяг певної глибини, вибухне. Головне питання полягає лише в тому, чи достатньо він герметичний, щоб взагалі досягти необхідної різниці, адже інакше він просто наповниться водою в міру того, як опускатиметься на дно.

Дослідники провели експеримент, щоб раз і назавжди відповісти на це питання. У першому експерименті вони спробували потягнути гарбуз на дно, але помітили бульбашки, що з'являються з гарбуза. Це є свідченням того, що він почав набирати воду.

Тоді дослідники повторили експеримент, спробувавши зробити гарбуз герметичним — для цього вони накрили його поліетиленовим пакетом. Потім знову спробували опустити гарбуз на дно і їм дійсно вдалося зберегти герметичність. У результаті дослідники спостерігали, як гарбуз акуратно схлопнувся.

Раніше Фокус писав про вибухи та імплозії: що з цих двох подій може випарувати цілу людину.