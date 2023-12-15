Місце парі Афіни і Посейдона: чому храм Ерехтейон унікальний для грецької архітектури (фото)

Акрополь в Афінах славиться своїми античними храмами, зокрема Парфеноном, символом класичної досконалості. Проте серед туристичних фотографій інший храм, Ерехтейон, викликає цікаві питання через свій нетрадиційний дизайн.

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На відміну від гармонійного Парфенону, Ерехтейон вирізняється своєю дворівневою структурою, де знаходяться святині, присвячені різним богам. Ця особливість кидає виклик типовій симетрії грецьких храмів. Чому таке незвичне планування? Ну, це трохи складно, і вчені все ще досліджують різні теорії, пише Big Think.

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Одна з основних ідей припускає, що архітектор мав на меті об'єднати храм Афіни Поліас з іншими священними місцями, пов'язаними з походженням міста. Хоча Ерехтейон і замінив колишній храм, зруйнований у 480 році до н. е., він не був простою копією. Ерехтейон — це, по суті, два храми, втиснуті в один.

Він вшановував Афіну, символізуючи міфологічне суперництво між Афіною та Посейдоном за звання бога-покровителя міста. За легендою, перемогла саме богиня мудрості, на честь якої і назвали місто. Західна частина вшановувала Посейдона, Ерехтея (Ерехтей був міфічним царем-засновником Афін), Бута (брата Ерехтея) і Гефеста, бога вогню і ковальства.

Дизайн храму ускладнює його розміщення в межах Акрополя. На південній стороні стоїть Ґанок Каріатид із шістьма каріатидами (статуями жінок, що виконують роль колон), які дивляться на Парфенон. Між ним і Парфеноном знаходиться простір, який колись був домом для старого храму Афіни Поліас.

Дизайн храму ускладнює його розміщення в межах Акрополя Фото: Вікіпедія

Деякі експерти припускають, що греки зобов'язалися не відбудовувати зруйновані варварами святині богів, зберігаючи руїни як гостре нагадування про перське спустошення. Цей контекст проливає світло на незвичне місце розташування Ерехтейона, особливо якщо врахувати масивну будівельну кампанію на вершині Акрополя в той час.

Однак деякі фахівці стверджують, що розташування храму пов'язане більше із загальним використанням простору в межах Акрополя, ніж із прагненням увічнити пам'ять про перське вторгнення.

Зі збільшенням кількості людей на щорічному фестивалю виникла потреба у більшому просторі, щоб дозволити вірянам зібратися перед Великим вівтарем. Перемістивши Ерехтейон на північ і створивши там незвичайне планування, можна було б досягти цієї мети.

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Серед науковців і досі тривають дебати щодо призначення храму. А проте Ерехтейон стоїть як окреме диво, різко контрастуючи з культовим Парфеноном, змушуючи нас замислитися над його загадковим дизайном на тлі стародавнього афінського ландшафту.

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