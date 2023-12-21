Зірки продовжують безслідно зникати: астрономи знайшли вже 100 таких об'єктів

Дослідники кажуть, що від зниклих зірок не лишається й сліду — ні вибуху наднової, ні чорної діри.

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Раніше астрономи розповіли історію трьох зірок, які ще в липні 1952 року безслідно зникли протягом лише години. Як виявилося, це далеко не єдині загадковим чином зниклі зірки, пише IFLScience.

Проєкт "Століття спостережень" (VASCO) спробував каталогізувати, скільки насправді могло зникнути зірок у період з 2010 до 2014 року. Використавши дані телескопа Pan-STARRS і програмне забезпечення, вчені повернули близько 150 тис. потенційних джерел світла, які зникли за минулі роки.

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Потім астрономи перевірили дані ще раз і звузили пошук до 24 тис. кандидатів, яких потім перевірили вручну, щоб виключити несправності камер або інші помилки під час спостережень. У підсумку залишився список зі 100 кандидатів на роль реальних джерел світла, які безслідно зникли з нашого поля зору.

За словами вчених, справді зірки можуть тьмяніти, як це нещодавно робила червоний надгігант Бетельгейзе, або ж вибухнути як наднова, залишаючи після себе післясвітіння. Але зірки ніколи не зникають повністю.

Можливо, зниклі зірки могли схлопнутися в чорні діри. Але така подія вважається неймовірно рідкісною — менше ніж 1 на 90 млн, і не може пояснити, чому зникло так багато зірок.

Іншою причиною може бути гравітаційне лінзування, коли простір-час спотворюється надзвичайно масивними об'єктами, які можуть спотворювати те, як ми бачимо ту чи іншу частину неба. Також причиною дивних зникнень можуть бути й об'єкти, що близько рухаються, такі як астероїди.

Найцікавіша теорія передбачала наявність сфер Дайсона — гіпотетичного способу, за допомогою якого розвинені цивілізації могли б отримувати неймовірну енергію. У такому разі зірки закриваються аналогом сонячних панелей, і тоді зірка може безслідно зникнути для сторонніх спостерігачів. Пошук таких перехідних процесів може привести нас до розвиненої цивілізації.

Щоправда, подальші дослідження команди не виявили сфер Дайсона на місці зниклих зірок, тому питання досі залишається відкритим.

Нагадаємо, вчені розповіли, що величезна зірка просто зникла без вибуху. Вона мала вибухнути надновою, але цього не сталося.