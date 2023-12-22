Як вибух наднової в голові: 8 приголомшливих знімків із нейробіології

Наш мозок сповнений дивовижних і неймовірних структур, більшу частину з яких просто не побачити неозброєним оком. На щастя, передові технології дали нам змогу зазирнути вглиб свого розуму.

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У дивовижній подорожі в людський мозок і тіло вчені використовують передові методи візуалізації та мініатюрних роботів, щоб зазирнути в складне внутрішнє життя нашого органа, що відповідає за ухвалення нами рішень і наші риси характеру. Вони пропонують нам поглянути на деякі види, що відкриваються оку та захоплюють подих, і останні відкриття й захопливі дослідження, що стоять за цим, пише The Telegraph.

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Найчіткіше зображення мозку. Новий магнітно-резонансний томограф, розроблений у Каліфорнійському університеті в Берклі, має роздільну здатність у 10 разів кращу, ніж у попередніх моделей. Цей стрибок уперед дає змогу дослідникам детальніше вивчити схему роботи мозку, що в перспективі дасть змогу розкрити секрети таких захворювань як шизофренія та аутизм.

Зображення мікроскопічного кровотоку в мозку щура Фото: Alexandre Dizeux

Крихітні роботи, великий потенціал. В університетах Тафтса та Гарварда вчені створили мініатюрних роботів із людських клітин. Ці крихітні "антроботи", тонкі, як пасма волосся, можуть переміщатися по нейронній тканині в лабораторному посуді й допомагати в загоєнні. Уявіть собі мікроскопічних санітарів, які мандрують усередині тіла та відновлюють пошкоджені тканини.

Завдяки сучасним технологіям наш мозок дедалі більше відкривається науці Фото: UC Berkeley

Роботизований рій цілителів. Ці роботи-антропоти працюють не тільки поодинці, вони можуть об'єднуватися в суперботів для колективних дій. Дослідники показали, як вони долають розриви в нейронній тканині, потенційно пропонуючи нові способи лікування мозку.

Крихітні роботи здатні запропонувати нові шляхи загоєння ран у мозку Фото: Gizem Gumuskaya/Tufts University

Ці мікророботи можуть бути тонкими, як пасмо волосся Фото: Gizem Gumuskaya/Tufts University

Мінімозки для дослідження раку. В Нідерландах учені виростили мініатюрну кору головного мозку, щоб зрозуміти її розвиток і вивчити походження дитячих пухлин мозку. Ці органели імітують структуру справжньої кори головного мозку, забезпечуючи детальну модель для вивчення.

Нові технології дали змогу вченим зазирнути в саму глибину дитячого мозку Фото: Princess Maxima Center

Розгадка хвороби Альцгеймера. Дослідники отримали зображення астроцита, клітини мозку, в зоровій корі пацієнта зі хворобою Альцгеймера. Ці клітини, які зазвичай захищають зв'язки в мозку, атакують синапси, що дає змогу зрозуміти, як розвивається хвороба.

Учені мають можливість спостерігати за найпотаємнішими клітинами нашого мозку Фото: Massachusetts General Hospital

Візуалізація хвороби. Разюче зображення, що нагадує квітуче дерево, насправді є спинномозковим нервом, оточеним нейронами, імунними та пухлинними клітинами під час захворювання під назвою нейрофіброматоз 2-го типу. Така візуалізація допомагає дослідникам зрозуміти і знайти методи лікування таких складних захворювань.

Зображення такого непомітного явища може дати відповіді на питання, які давно мучать учених Фото: Massachusetts General Hospital

Шляхи поширення раку. Вчені, які вивчають поширення раку мозку, отримали зображення капілярів, що піддаються нападу. Змінивши клітини раку молочної залози та спостерігаючи за їхньою взаємодією з клітинами мозку в мишей, вони отримали цінні відомості про ріст пухлини та потенційні способи боротьби з нею.

Незвичайного вигляду зображення, що нагадує корали, становить велику цінність для науки Фото: Massachusetts General Hospital

Ці знімки з передових рубежів науки показують не тільки красу людського тіла, а й інноваційні способи, за допомогою яких дослідники осягають і потенційно зцілюють його. Із кожним знімком і відкриттям ми наближаємося до розгадки таємниць хвороб і розладів, відчиняючи двері до нових методів лікування та глибших знань.

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, учені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції та навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків, і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.