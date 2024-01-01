Чудодійний засіб: лише одного погляду достатньо, щоб біль відступив

Дослідники назвали продукт, здатний позбавити вас болю, причому його зовсім не обов'язково їсти — достатньо подивитися на фото.

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Часом нас мучать головні болі, впоратися з якими буває не так вже й просто. У новому дослідженні вчені виявили продукт, на фото якого достатньо лише поглянути, щоб позбутися хворобливих відчуттів, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Чунцінського педагогічного університету провели експеримент, де попросили групу з 27 добровольців переглянути фото, на яких було зображено гострий карі або локшина, а також простіші варіанти, наприклад, фрукти. Під час перегляду фото реципієнтів також піддавали невеликим ударам струму.

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Далі вчені попросили учасників дослідження розповісти, наскільки сильний біль вони відчували в той чи інший момент. Результати свідчать про те, що хворобливі відчуття трохи притуплялися, коли учасники дослідження дивилися на гостру їжу. Зазначимо, що під час експерименту потужність електричного розряду не змінювалася і залишалася стабільною.

Команда зазначає, що досліджувала сигнали гострої їжі в розрізі обговорення "потенційних рішень для полегшення болю". Автори дослідження згодні, що їхня робота потребуватиме додаткових досліджень, щоб зрозуміти, чи зможуть фото гострої їжі допомогти в разі хронічного болю.

Зазначимо, що всі 27 добровольців дослідження були жінками, оскільки саме жінки, як правило, мають "нижчий больовий поріг" порівняно з чоловіками. Усі реципієнти також повідомили про те, що здорові і не відчувають відрази до гострої їжі. Під час експерименту ліву руку жінок під'єднали до електродів, які вражали їх струмом протягом 50 мс із низькою, а потім із високою інтенсивністю.

Учені провели експеримент, щоб оцінити ступінь болю Фото: Biological Psychology

У цей час жінки також переглядали 40 зображень їжі, кожна з яких демонструвалася на екрані 30 секунд. На 50% фото була зображена гостра їжа, зокрема:

каррі;

локшина;

пельмені.

На другій половині фото були зображені більш нейтральні продукти: яблука та інші фрукти, тістечка і гамбургери. Автори уточнюють, що всі продукти демонстрували на одному й тому ж тлі та мали однакову калорійність.

Команда також опитала учасниць дослідження оцінити свої больові відчуття від 1 до 9: від "немає відчуттів" до "нестерпний біль". Результати дослідження були опубліковані в журналі Biological Psychology.

Науковці виявили, що фото гострої їжі насправді здатне зменшити біль: під час перегляду фото гострої їжі учасниці оцінили біль на 4,6 бала, однак коли фото змінювалося на більш нейтральний продукт, відчуття болю зростало до 5,7 бала. Водночас результати не відрізнялися, коли вчені застосовували низьку інтенсивність електричного удару.

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