Дуже дивне місце: біля берегів Бразилії є один мис із неймовірно холодною водою (фото)

Учені давно помітили, що поверхневі води навколо Кабо-Фріо надзвичайно прохолодні, проте не одразу зрозуміли, як і чому це відбувається.

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Ще на початку 1500-х років європейські дослідники вперше обстежили берегову лінію нинішнього штату Ріо-де-Жанейро. Тоді вони натрапили на ділянку узбережжя з білими пісками, бірюзовими водами, дрібними лагунами й пишними зеленими горами, що підносяться з моря, пише SciTechDaily.

Однак увагу дослідників привернуло те, що вода в одному з районів виявилася надзвичайно холодною порівняно з навколишніми водами. Різниця температур була настільки велика, що тутешній мис на південному сході Бразилії назвали Кабо-Фріо, що в перекладі з португальської означає "Холодний мис".

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Минулого року OLI-2 (Operational Land Imager-2) супутника Landsat 9 вдалося зробити дивовижне фото з космосу, яке показує, наскільки холоднішими є поверхневі води біля Кабо-Фріо. Сьогодні вчені можуть точно назвати причину цього дивного дива природи: підйом холодної води з глибини океану на поверхню охолоджує верхні шари води на кілька градусів.

У новій роботі вчені з Лабораторії реактивного руху NASA використовували дані з Масштабної температури поверхні моря з надвисокою роздільною здатністю, температурного аналізу, а також супутникові дані та спостереження з кораблів і буїв. Далі вчені використовували цифрову модель морського дня, створену на основі спостережень радіолокаційної топографічної місії.

Температура поверхні моря в районі Кабо-Фріо, 16 вересня 2023 р. Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Команда змогла виявити, що дивовижне "холодне диво" Бразилії утворено багато в чому завдяки панівним вітрам. Сильні північно-східні вітри дмуть уздовж узбережжя більшу частину року, особливо навесні й влітку, відтісняючи теплі поверхневі води від берега. Унаслідок цього прохолодна вода підіймається з глибин океану і затримується на поверхні.

Зазначимо, що це дивовижне диво природи також позитивно впливає на місцеві екосистеми. Річ у тім, що глибші воли багаті поживними речовинами, які живлять популяції фітопланктону, що необхідний морським екосистемам, щоб розвиватися.

Попередні дослідження також показали, що місцева прохолодна зона простягається на 200 кілометрів завдовжки та близько 20 кілометрів завширшки, при цьому температура в деяких районах різниця на 8 градусів за Цельсієм.

Раніше Фокус писав про те, що моторошний звук у череві океану спантеличив учених: десятиліттями він залишався нерозгаданим.