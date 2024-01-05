Дволикий світ із дощами із заліза. Телескоп Хаббл показав погоду на гарячому Юпітері (відео)

В атмосфері екзопланети WASP-121b через величезну температуру й особливе розташування вирують потужні циклони та шторми.

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Космічний телескоп Хаббл побачив циклони, які вирують в атмосфері планети WASP-121b, розташованої на відстані 880 світлових років від нас. Завдяки комп'ютерному моделюванню вчені, які опублікували дослідження на сервері препринтів arXiv, змогли більше дізнатися про погоду на гарячому Юпітері. Тут йдуть дощі з суміші заліза, барію, титану і ванадію, пише Space.

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Екзопланета WASP-121b, що належить до класу гарячий Юпітер, у 1,16 разів більша за Юпітер за масою і перебуває на відстані 3,88 млн км від своєї рідної зірки. Це всього лише 2,6% відстані від Землі до Сонця. При цьому рік на цій планеті триває всього 1,27 земних дня.

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Через таке близьке розташування до своєї зірки планета WASP-121b завжди повернута до неї тільки одним боком. Тобто на одному боці завжди день, а на іншому — завжди ніч. Температура на денному боці екзопланети становить приблизно 2329 градусів Цельсія. Через таку спеку атмосфера цього світу розширюється і планета стає на 75% більшою за Юпітер за розміром.

Учені вважають, що на денному боці екзопланети випаровуються залізо, барій, оксиди титану і ванадій, а потім вони випадають у вигляді дощу на нічному боці планети, зокрема на кордоні між двома півкулями з різними показниками температури.

Художнє представлення планети WASP-121b, коли вона обертається дуже близько до своєї зірки, а тепло викликає появу потужних циклонів Фото: NASA

Космічний телескоп Габбл проводив кілька спостережень за цією планетою, що дало змогу вченим отримати уявлення про погодні умови в цьому світі. Автори дослідження використовували дані телескопа Габбл і комп'ютерного моделювання, створеного на їхній основі, щоб точно змоделювати погоду на газовому гіганті.

Як показали спостереження, атмосфера планети WASP-121b є дуже динамічною, адже зміни температури між денним і нічним боком гарячого світу створюють величезні циклони та шторми. При цьому відбувається змішування гарячих і холодних газів по всій планеті, завдяки переміщенню циклонів. Погода на газовому гіганті змінюється кожні 5 планетарних днів. Враховуючи дуже коротку тривалість року, то ці зміни відбуваються надзвичайно швидко.

Ця візуалізація показує погодні умови на екзопланеті WASP-121b. Це відео було уповільнене, щоб детальніше спостерігати за структурою атмосфери екзопланети

За словами вчених, новий набір даних являє собою значний обсяг часу спостережень за однією планетою і наразі є єдиним послідовним набором таких повторних спостережень.

З огляду на те, що WASP-121b є газовим гігантом і тут дуже спекотно, то там немає умов для існування життя. Проте метод вивчення погоди на цій планеті можна буде застосувати для вивчення погоди на кам'янистих світах, схожих на Землю, вважають учені. Це особливо важливо під час пошуків планет придатних для життя.

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