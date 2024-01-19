У Чумацькому Шляху виявлено загадковий об'єкт: або найлегша чорна діра, або щось інше

Астрономи виявили дивний об'єкт, який масивніший за найважчу нейтронну зірку, але легший за найменшу чорну діру.

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Спостереження за кульовим зоряним скупченням NGC 1851 у нашій галактиці за допомогою радіотелескопа MeerKat дало змогу виявити загадковий об'єкт, який є компаньйоном пульсара. Він може бути найлегшою чорною дірою з усіх відомих або ж іншим астрономічним об'єктом. Вчені, які опублікували дослідження в журналі Science, вважають, що цей невідомий об'єкт може допомогти розібратися з однією важливою астрономічною загадкою, пише Space.

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Коли помирають масивні зірки, то їхні зовнішні шари відлітають у космос після вибуху наднової, а ядро стискається до маленького розміру і в результаті виникають або нейтронні зірки, або чорні діри. Нейтронні зірки мають масу, яка не перевищує масу Сонця в 1-2 рази. Але іноді навіть ці мертві зірки можуть перетворитися на чорну діру, особливо тоді, коли нейтронна зірка має компаньйона, який забирає в неї речовину.

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Найзагадковіші об'єкти у Всесвіті: чому деякі чорні діри більші за інші (фото)

Астрономи вважають, що якщо маса ядра померлої зірки все ще в 2,2 раза більша за масу Сонця, то це ядро може перетворитися на чорну діру. Але проблема в тому, що найлегші чорні діри зоряної маси приблизно в 5 разів важчі за Сонце. Те, що не виявлено чорних дір у діапазоні мас від у 2,2 до в 5 разів більших за масу Сонця, ставить під сумнів теорію про те, що для перетворення на чорну діру потрібна саме перша межа маси.

Нейтронні зірки мають масу, яка не перевищує масу Сонця в 1-2 рази. Але іноді навіть ці мертві зірки можуть перетворитися на чорну діру, особливо тоді, коли нейтронна зірка має компаньйона, який забирає в неї речовину Фото: ESO

Ключем до розгадки цієї таємниці може стати дивний об'єкт, який астрономи виявили в кульовому зоряному скупченні NGC 1851 у нашій галактиці. Цей щільний залишок померлої зірки, як з'ясували вчені, є компаньйоном пульсара (тип нейтронних зірок) під назвою PSR J0514-4002E, і знаходиться на відстані 40 тисяч світлових років від нас. Обидва об'єкти розділяють приблизно 8 млн км. Але маса загадкового об'єкта більша за найважчу нейтронну зірку, але менша, ніж у найменшої чорної діри. Тому дивний об'єкт потрапляє в діапазон мас, про який було сказано вище.

Астрономи вважають, що якщо маса ядра померлої зірки все ще в 2,2 раза більша за масу Сонця, то це ядро може перетворитися на чорну діру. Але проблема в тому, що найлегші чорні діри зоряної маси приблизно в 5 разів важчі за Сонце Фото: NASA

Учені кажуть, що в кульовому зоряному скупченні зірки розташовані настільки близько одна до одної, що часто відбуваються зіткнення між нейтронними зірками. Тому саме таке зіткнення могло призвести до появи загадкового об'єкта. Астрономи поки що достеменно не можуть визначити, чи є він найлегшою чорною дірою з усіх відомих, чи то масивною нейтронною зіркою, чи навіть невідомим досі щільним космічним об'єктом.

Астрономи поки що точно не можуть визначити, чи є він найлегшою чорною дірою з усіх відомих, чи то масивною нейтронною зіркою, чи навіть невідомим досі щільним космічним об'єктом... Фото: space.com

Автори дослідження кажуть, що в будь-якому разі система пульсар-невідомий об'єкт може стати унікальною космічною лабораторією для вивчення поведінки матерії та фізики в екстремальних умовах. Зокрема її можна використовувати для підтвердження передбачень теорії відносності Ейнштейна. За словами вчених, дослідження триває, і вони сподіваються з'ясувати, що за загадковий об'єкт було виявлено.

Як уже писав Фокус, новий знімок надмасивної чорної діри M87 підтверджує теорію відносності Ейнштейна. Нове зображення чорної діри дає змогу зазирнути в один із найпотужніших і найзагадковіших об'єктів у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що на Марсі виявлено підземне море із замерзлої води, якої вистачить для затоплення планети. Вчені припускають, що якщо розтопити водяний лід на екваторі Червоної планети, то цього буде достатньо, щоб покрити Марс водою шаром у майже 3 метри.