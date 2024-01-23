Чому к старості зменшується наш зріст: учені назвали причину

Дослідники кажуть, що вся справа в хребті, який починає зазнавати змін уже з 30 років.

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Вчені кажуть, що хребет людини може почати стискатися вже починаючи з 30 років, пише IFLScience.

Причин такого явища може бути багато, але найбільш очевидна — це викривлення хребта. Йдеться про так звану вікову сутулість, яка також іменується кіфозом. Захворювання виникає, тому що наші м'язові волокна з роками виснажуються. М'язи, які оточують хребет, також стають слабшими та наше тіло починає програвати битву з гравітацією.

Але кіфоз не такий неминучий, як може здатися. Хвороби можна уникнути, ведучи активний спосіб життя, регулярно займаючись спортом. При цьому наголошується, що кіфозу набагато легше запобігти, ніж повернути назад, почавши займатися в похилому віці.

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Сутулість, звісно, не єдина причина того, що з віком ми стаємо меншими. Також спостерігається зниження щільності кісткової тканини через зниження рівня естрогену і тестостерону.

Нестача вітаміну D, а також зниження здатності нирок всмоктувати кальцій, посилюють процес, що призводить до ще більшої проблеми з кістками — остеопорозу. Через те, що кістки стають слабшими і пористими, хребці в нашому хребті починають руйнуватися під вагою нашого тіла, спричиняючи компресійні переломи.

Річ у тім, що більшість компресійних переломів безболісні, тому люди рідко їх помічають. Саме вони можуть робити наш хребет дедалі меншим і меншим. У міру того, як накопичуються подібні переломи, здавлюється дедалі більше хребців і наш зріст зменшується.

Разом із цим часто зустрічається дегенерація міжхребцевих дисків, які розташовуються безпосередньо між хребцями та діють як амортизатори. З 30-річного віку такі диски починають висихати, втрачаючи воду і свою жорсткість.

Загалом у хребті 23 диски, і достатньо деформації лише кількох, щоб наш зріст зменшився на кілька міліметрів і так далі.

Дієта, багата на вітамін D і кальцій, допоможе кісткам залишатися молодими і мінімізувати ризик компресійних переломів. Регулярні фізичні вправи також зберігають кістки міцними і знижують ймовірність розвитку остеопорозу.

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