Зображення не з цього світу: телескоп Вебб здивував учених знімками далеких 19 галактик (фото)

Вчені називають нові знімки далеких галактик екстраординарними.

Related video

Нові зображення 19 спіральних галактик, які розташовані в десятках мільйонів світлових років від нас, дають глибше уявлення про те, як з'являються зірки, а також про структуру та еволюцію галактик, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені, які проводили спостереження за космосом у рамках програми PHANGS, представили приголомшливі зображення 19 спіральних галактик з безпрецедентною деталізацією. Завдяки новим знімкам астрономи отримали абсолютно новий погляд на ці об'єкти.

Важливо

Телескоп Вебба виявив полярне сяйво на невдалій зірці, якого не повинно бути

Як показали спостереження, не існує однакових спіральних галактик, адже всі вони мають свої чітко виражені особливості. Зокрема, астрономи отримали краще уявлення про структуру газу та пилу всередині цих галактик, і таким чином отримано нові дані про те, як у таких галактиках, як Чумацький Шлях, формуються нові зірки. Дивлячись на ці знімки, можна подумати, що вони справді не з цього світу, але насправді ці галактики існують у нашому Всесвіті і розташовані в десятках мільйонів світлових років від нас.

Нові зображення 19 спіральних галактик, які розташовані в десятках мільйонів світлових років від нас, дають глибше уявлення про те, як з'являються зірки, а також про структуру та еволюцію галактик Фото: NASA

За словами вчених з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа (США), нові зображення телескопа Вебб є екстраординарними. Адже науковці отримали новий вид давно відомих галактик з такою високою деталізацією. Телескоп Вебб використав для два своїх прилади, MIRI і NIRCam, для того, щоб зробити приголомшливі зображення. На них видно приблизно 100 тисяч зоряних скупчень і мільйони окремих зірок, а також смуги пилу і газу.

Також на знімках видно зірки, які ще формуються, а тому їх оточують хмари газу, з якого зірки отримують речовину для набору маси. На знімках також можна побачити наймасивніші зірки в галактиках. Наприклад, їх добре видно в спіральній галактиці з перемичкою під назвою NGC 1300, розташованій на відстані 69 млн світлових років від нас. Ці старі масивні зірки видно як яскраво-блакитні точки, світло яких пробивається крізь помаранчеві смуги газу і пилу.

Галактика NGC 1300 Фото: NASA

Такі ж яскраві блакитні зірки можна побачити на зображенні спіральної галактики NGC 7496, яка розташована на відстані 24 млн світлових років від нас.

Галактика NGC 7496 Фото: NASA

Астрономи були здивовані тим, що телескоп Вебб виявив усередині спіральних галактик кілька порожнин, які були утворені вибухами зірок, що призвело до появи дірок у міжзоряному матеріалі. Наприклад, у галактиці NGC 5068, розташованій на відстані 20 млн світлових років від Землі, таких пустот виявилося багато.

Галактика NGC 5068 Фото: NASA

Одна з головних особливостей кожної спіральної галактики — це її рукави, які виходять з яскравого центру, де знаходиться дуже багато зірок, розділених невеликою відстанню. Вивчення цих рукавів дає змогу зрозуміти, як у галактиці розподіляються пил і газ, а також як відбувається процес появи нових зірок. Спіральні рукави дуже чітко виражені на зображенні галактики NGC 628, розташованої на відстані 32 млн світлових років від Землі.

Галактика NGC 628 Фото: NASA

Також у деяких галактиках астрономи побачили рожево-червоні сплески світла, розкидані по всьому яскравому центральному регіону. За словами вчених, це ознака існування активних надмасивних чорних дір. Таку особливість можна побачити на знімку галактики NGC 1365, розташованої на відстані 56 млн світлових років від нас.

Галактика NGC 1365 Фото: NASA

За словами вчених, зображення 19 спіральних галактик показали, що всі вони ростуть зсередини назовні, а це означає, що народження зірок починається в центрах галактик, а потім триває в спіральних рукавах. Тож найдавніші зірки знаходяться в ядрі галактики, а молодші — далі від центру.

Астрономи кажуть, що нові знімки далеких галактик не тільки красиві з естетичного погляду, а й дають неймовірно цінну інформацію про внутрішній устрій цих об'єктів.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що в Чумацькому Шляху відбувається щось підозріле. Дослідження показало, що зірки рухаються не так і темної матерії менше, ніж очікувалося.