Циклопи, грифони і навіть велетні: міфи стародавніх греків засновані на реальних скам'янілостях

Дослідники пояснили, чим надихнулися стародавні народи придумуючи міфічних істот. Наприклад, доісторичні слони, чиї скам'янілі рештки знаходили стародавні греки, надихнули давніх людей на створення міфу про гігантських однооких істот, яких назвали циклопами.

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Давньогрецький поет Гомер у своїй "Одіссеї" розповідає про зустріч головного героя Одіссея з циклопом Поліфемом. Згідно з легендою, Одіссей зустрів страхітливу істоту на острові Сицилія.

Вчені вважають, що в реальності мореплавці, які дісталися островів у Середземномор'ї, могли виявити в печерах черепи стародавніх слонів з іншими кістками поблизу, що могло надихнути на створення міфів про однооких монстрів-людожерів, пише Discover Magazine.

"Той, хто побачить череп слона, не одразу помітить очні ямки, бо вони надто дрібні. Те, що ви помічаєте насамперед, — це гігантська діра в середині черепа, схожа на око", — каже науковий співробітниця факультету класичної літератури Стенфордського університету Едріенн Майор.

Гігантська діра в черепі мамонта, схожа на око, — це носова порожнина Фото: maradon 333/Shutterstock

Мамонти та циклопи — чи є зв'язок?

Гігантський отвір у черепі мамонта — це носова порожнина. Але в середині 4 ст. до н.е. стародавні греки ніколи не бачили живого слона, тому могли прийняти його череп за рештки міфічного чудовиська з одним оком.

Скам'янілості доісторичних тварин не раз знаходили на середземноморських островах, таких як Крит, Мальта, Кіпр, зокрема й на Сицилії — батьківщині циклопа Поліфема.

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Таким чином, кістки мамонтів, мастодонтів та інших вимерлих слонів могли зіграти певну роль у розвитку легенди про циклопів. У випадку з островом Самос скам'янілості мегафауни могли бути пов'язані з легендою про неадів, які своїм ревом були здатні розколоти землю.

Цілком можливо, що такі скам'янілості стали основою для створення стародавніх міфів, проте немає жодних доказів, які б підтверджували, що рештки цих тварин передували самим міфам. Можливо, ці фантастичні історії вже існували, і відкриття скам'янілостей просто "підтвердили" їхній сюжет.

Чи могли стародавні греки та римляни знаходити скам'янілості

У давнину виявлення скам'янілостей давно вимерлих видів могло утвердити людей у думці, що такі міфічні істоти, як, наприклад, крилаті леви — грифони, справді існували. Міфічна істота, схожа водночас на птаха, лева чи орла, нібито охороняла свої гнізда і нападала на людей у пустелях Центральної Азії.

Згідно з дослідженням Едріенн Майор, у цьому регіоні зустрічаються добре збережені останки протоцератопсів — дзьобастих динозаврів. Їхній зовнішній вигляд якраз і міг породити образ грифона, який пізніше увійшов у грецьку міфологію.

Так виглядали протоцератопси, рештки яких породили міф про грифонів Фото: Discovery zone/Living Paintings

"Також стародавні греки вірили, що герої їхніх міфів, як-от Ахіллес, Аякс, Одіссей, були приблизно втричі більшими за своїх сучасників. Усе тому, що стародавні люди могли знайти велику стегнову кістку доісторичного слона, яка була схожою на людську, тільки втричі більшу", — каже дослідниця.

Майор зіставила стародавні літературні свідчення про знахідки скам'янілостей з реальними місцями палеонтологічних розкопок і виявила сильну кореляцію. Викопні кістки часто знаходили на місці археологічних пам'яток, наприклад, стародавніх храмів. Це означає, що стародавні народи збирали скам'янілості та намагалися пояснити природу побаченого.

Скам'янілості в міфах стародавніх греків і римлян

"Немає жодних сумнівів у тому, що скам'янілості вплинули на те, як стародавні греки та римляни уявляли міфологічних гігантів, монстрів і казкових істот", — каже Майор.

Вона також зазначає, що ця практика взаємодії зі скам'янілостями й створення на їхній основі історій — як-от одноокий Поліфем і його фатальна зустріч з Одіссеєм — поширюється протягом усієї історії на інші культури та корінні народи.

Циклоп Поліфем жбурляє каміння в корабель Одіссея Фото: Getty Images

"Люди в давнину і в донаукових культурах старанно працювали, щоб пояснити ці загадкові останки на своїх землях. Я думаю, що вони використовували поєднання раціональності та уяви — так само, як це роблять палеонтологи, намагаючись оживити рештки незнайомої істоти, яку вони ніколи не побачать живою, — і намагалися уявити собі її зовнішній вигляд, її поведінку і її природне середовище", — підсумувала науковиця.

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