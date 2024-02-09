Поїзд зійшов із рейок і рухається в пекло: січень 2024 року став найспекотнішим в історії

Тенденція потепління, що розпочалася ще торік, продовжилася й нинішнього року — перший місяць офіційно визнали найспекотнішим.

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Дослідники перестали лякати кліматичною кризою, яка насувається на планету, і заявили, що вона вже тут. Минулого року світ зіткнувся з безпрецедентною спекою, посухою та хвилями тепла, а спека досягла такого рівня, що червоного більше недостатньо для її позначення, пише Daily Mail.

Планета впевнено стала на рейки глобального потепління та невблаганно рухається в цьому напрямку: 2023 рік загалом офіційно визнали найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Проте вчені попередили, що тенденція до потепління продовжиться й цього року — так і сталося: січень 2024 року офіційно визнано найспекотнішим січнем за всю історію спостережень. Про це заявили експерти Служби зміни клімату Copernicus (C3S).

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Дані дослідників свідчать про те, що середні глобальні температури в січні становили 13,14°C, що на 0,7°C вище за середнє значення за 1991—2020 роки. Новий рекорд також на 0,12°C вищий за попередній рекорд, зафіксований у січні 2020 року.

Минулий місяць офіційно став найспекотнішим січнем за всю історію спостережень Фото: засуха

Однак найтривожнішим здається те, що січень 2024 року фактично став восьмим за рахунком найспекотнішим місяцем із червня 2023 року. За словами заступниці директора C3S Саманти Берджесс, новий рік розпочався з чергового рекорду, і надалі ситуація, імовірно, лише погіршиться.

Під час своїх спостережень дослідники C3S використовують комбінацію супутників, кораблів, літаків і метеостанцій для моніторингу погоди по всьому світу. Дані вчених свідчать, що за останній рік глобальна середня температура стала найвищою за всю історію спостережень: на 0,64°C вищою за середній показник у 1991—2020 роках, а також на 1,52°C, якщо порівнювати з доіндустріальним періодом.

2023 рік підтверджено як найтепліший календарний рік за даними глобальних температурних даних Фото: засуха

Учені також зазначають, що підвищення температури спостерігалося зовсім не по всій Європі, наприклад, у країнах на півночі середні температури були значно нижчими за середній показник 1991—2020 років. За межами Європи середні температури були значно вищими за середні в Канаді, північно-західній Африці, на Близькому Сході та в Центральній Азії. Водночас у західній Канаді, центральній частині США та більшій частині східного Сибіру температури були значно нижчими за середній показник.

За словами директора C3S Карло Буонтемпо, такі результати вкотре доводять, як далеко ми сьогодні перебуваємо від мети Паризької угоди. Учені вважають, що нам слід негайно вжити заходів для різкого скорочення парникових викидів, щоб стримати невблаганне зростання глобальної температури Землі.

Раніше Фокус писав про те, що світ на порозі катастрофи: кожна зміна клімату накликала на Землю "чуму", і це станеться знову.