Відомий Промінь смерті від Архімеда: 12-річний школяр підтвердив, що зброя працює

Школяр експериментально довів, що винахід давньогрецького вченого міг спалювати кораблі.

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Учень 8-го класу з Канади довів, що "промінь смерті", винайдений давньогрецьким ученим Архімедом, дійсно працює, пише IFL Science.

Згідно з деякими даними, такий "промінь смерті" використовував сонячні промені, щоб спопелити ворожі кораблі. Зброя, ймовірно, була використана проти римського флоту досить ефективно. Але дослідники все ще вагаються з відповіддю, чи дійсно існувала подібна зброя в давнину.

Для того, щоб вирішити давню суперечку, 12-річний Бренден Сенер побудував зменшену версію зброї та корабля, з'ясувавши, що концепція Архімеда працює.

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У легендах йдеться про те, що вперше промінь смерті було використано проти римлян, які вторглися, під час облоги Сіракуз, яка тривала з 212 до 213 року до н.е. Коли військові кораблі наближалися до обложеного міста, розташованого на Сицилії, захисники використовували винахід Архімеда, щоб відкинути ворога.

Згідно із записами грецького історика Лукіана, Архімед розмістив дзеркала вздовж Сіракузької затоки, щоб спрямувати сонячне проміння на кораблі супротивника, змусивши їх загорітися.

Пізніше знаменитий французький філософ Рене Декарт та інші, відкинули цю ідею як вигадку. Але зброю все ж спробували відтворити. Наприклад, у 2005 році вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) з'ясували, що винахід Архімеда здатний підпалити ворожий корабель лише за 11 хвилин.

Маючи менші можливості, Сенер зупинився на настільній версії стародавнього променя смерті, використовуючи низку увігнутих дзеркал і світлодіодних настільних ламп. Він виявив, що під час використання відбивачів для фокусування 50-ватного джерела тепла на аркуші картону температуру мішені можна підвищити на 2°C з кожним додатковим дзеркалом, всього до трьох дзеркал.

Додавання четвертого дзеркала призвело до різкого стрибка температури на 8°C.

Коли він повторив експеримент, використовуючи 100-ватну лампу, він виявив, що "зміна температури для кожного дзеркала становила 4°C до трьох дзеркал і додаткові 10°C для четвертого дзеркала".

"Ґрунтуючись на моїх експериментальних результатах, я погоджуюся з групою Массачусетського технологічного інституту і вважаю, що за умови досить сильного джерела тепла і великих дзеркал, сфокусованих під ідеальним кутом, загоряння може бути можливим", — пише юний автор дослідження.

Зрештою він робить висновок, що "історичні описи використання Променя Смерті в стародавніх Сіракузах правдоподібні, проте жодних археологічних свідчень Променя Смерті Архімеда виявлено не було, окрім того, що записано в книгах стародавніх філософів".

Нагадаємо, чому про останнє місце спочинку геніального математика Архімеда так мало відомо. Незважаючи на його знаковий момент "Еврики" та революційні винаходи, більша частина його життя залишається оповитою таємницею.