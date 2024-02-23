Випадкова знахідка призвела до відкриття: в Італії знайшли давньоримський поховальний вівтар

Завдяки повідомленню місцевого жителя, італійські археологи виявили давньоримський поховальний вівтар у муніципалітеті Сан-Віто-аль-Торре. Знахідка, що датується проміжком з 31 р. до н. е. по 476 р. н. е., напрочуд добре збереглася.

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У муніципалітеті Сан-Віто-аль-Торре, Італія, виявили римський похоронний вівтар у ріці Торрі. Про знахідку повідомив місцевий житель Ервіно Сільвестрі, який помітив частково поховану вапнякову брилу, пише HeritageDaily.

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Команда археологів з управління ABAP FVG провела розкопки, щоб не лише звільнити пам'ятку, але й розкрити більше таємниць, прихованих в археологічних шарах місця. Знайдений артефакт — це римський похоронний вівтар, що датується імператорською епохою (31 р. до н. е. — 476 р. н. е.). Дивовижно, але він залишився майже цілим, пошкодження присутні лише у верхньому правому куті.

На лицьовій стороні вівтаря можна побачити напис, в якому згадується "gen Apinia". Вважається, що він представляє сімейний рід. Одна сторона вівтаря містить зображення крилатого Ерота — божества, що асоціюється з коханням та статевим актом у давньогрецькій міфології.

У римський період Ерот був пов'язаний з різними аспектами кохання. На цьому зображенні крилатий бог стоїть на п'єдесталі, тримаючи в руках опущений факел і квітку маку. Ці символи вважаються символами вічного сну.

На тильній стороні вівтаря, видно грубо обтесану поверхню, вкриту слідами вивітрювання та впливу річки. Текуча вода річки Торрі залишила свій слід на цьому стародавньому артефакті, і з плином часу окремі ділянки відшарувалися.

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Значення цієї знахідки не обмежується похоронним вівтарем. Дослідження околиць, проведене керівництвом ABAP FVG, виявило більше артефактів — кам'яну поховальну урну, дві вапнякові основи, різноманітні плитки та цеглу, і навіть вапнякову лицьову поверхню.

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