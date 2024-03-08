На Землю летить величезний шматок сміття з МКС: точне місце падіння невідоме

Учені кажуть, що на вихідних на Землю впаде вантажний піддон масою 2,9 тонни.

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Цими вихідними на Землю впаде вантажний піддон масою 2,9 тонни, який використовувався в критично важливій місії на Міжнародній космічній станції, пише Gizmodo.

Піддон, який було викинуто з МКС у березні 2021 року рукою-маніпулятором Canadarm2, незабаром згорить в атмосфері Землі. Три роки тому він виконав своє завдання в межах великого проєкту із заміни батарей на станції.

"Очікується, що піддон не згорить повністю в атмосфері — близько пів тонни фрагментів, імовірно, впадуть на поверхню Землі", — каже астроном Гарвард-Смітсонівського інституту Джонатан Макдауелл.

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Таким буде кінець шляху для найважчого сміття з борту МКС, яке весь цей час поступово падало на Землю. За словами астронома, піддон увійде в атмосферу Землі 9 березня. Точне місце падіння невідоме.

Піддон став найбільшим об'єктом, який коли-небудь викидали з МКС. Коли піддон викинули з борту станції, він перебував на висоті приблизно 427 км над поверхнею Землі.

Подорож такого великого шматка сміття почалася з місії з модернізації енергосистеми МКС.

У травні 2020 року японський вантажний корабель пришвартувався до МКС, доставивши туди піддон з обладнанням, чий розмір можна було порівняти з позашляховиком. Астронавти на МКС мали замінити старі нікель-водневі батареї на нові, ефективніші літій-іонні батареї.

У початковий план безконтрольна утилізація не входила в початковий план місії. До таких заходів довелося вдатися через зрив графіка виходу у відкритий космос після невдалого запуску ракети "Союз" у 2018 році

Такі неполадки призвели до відставання в утилізації непотрібного обладнання. Зазвичай старі батареї поміщаються всередину вантажних кораблів, а після відкидаються прямо в атмосфері, де повністю згорають.

Але наприкінці 2018 року вантажний корабель полетів без цього акумуляторного піддону через перенесення виходів у відкритий космос. Тоді місія із заміни батареї тривала, тому було ухвалено рішення викинути піддон самостійно, з борту МКС.

Нагадаємо, 100 супутників Starlink виведуть з ладу, і кліматологи бояться цього. Дослідники зазначають, що досі невідомо, який вплив супутники, що згорають у земній атмосфері, можуть мати на клімат планети.