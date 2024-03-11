Древню посудину висотою 1,75 метра знайшли в Киргизстані: їй тисячі років (відео)

Археологи розкопали гігантську глиняну посудину на глибині 2,5 метра в місті Узген, яке колись знаходилося на Шовковому шляху.

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Під час нещодавніх археологічних розкопок у місті Узген, розташованому в Ошській області Киргизстану, дослідники виявили дивовижну знахідку — глиняну посудину висотою 1,75 метра під назвою "хум", пише Arkeonews.

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Узген, стародавнє поселення, демонструє взаємодію між осілими та кочовими народами протягом тривалого періоду часу. Розташоване на Шовковому шляху, воно відігравало ключову роль у військових експедиціях 104-99 років до нашої ери. Пік його розвитку припав на IV-І ст. до н. е. і пізніше, за часів держави Караханідів у X ст. н. е.

Про це відкриття розповів Турарбек Абдирахманов, археолог із Національної академії наук Киргизької Республіки. Розкопки під керівництвом Марса Боранбаєва розпочалися всього за 10 днів до того, як 1 березня вчені знайшли "хум", захований на глибині 2,5 метра.

"Хум", який, як вважають, датується VII-IV століттями до н. е., тепер зберігається в Музеї архітектури та археології Узгену після того, як його обережно вилучили.

Дослідник пояснив: "Після ретельного очищення "хум" тепер чекає на подальше дослідження в межах наших постійних розкопок".

Під час цього процесу вже були знайдені фрагменти глиняного посуду, що належать до культури Шоро-Башат, які розкривають багату історичну спадщину регіону.

Шоро-Башатська культура, що виникла у Ферганській долині в епоху бронзи та раннього залізного віку, була осілою землеробською культурою. Такий комплекс знахідок демонструє співіснування кочових і осілих культур на цій території в епоху пізньої бронзи і раннього заліза.

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Це місце розкопок має величезний історичний потенціал. Науковці зазначили, що археологічні дослідження в цьому районі активізувалися у зв'язку з бурхливою діяльністю навколо старого міста, спрямованою на виявлення давніших артефактів.

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