Трохи більший за наш Місяць: де "мешкає" найменша планета

Дослідники кажуть, що умови на екзопланеті Kepler 37-b настільки ж суворі, як і на Меркурії.

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Найбільша планета в Сонячній системі Юпітер, міг би вмістити в себе понад 1300 Земель. Але наша планета не найменша в Сонячній системі, раніше цей титул належав Плутону, але з 2006 року його віднесли до карликових планет. Відтоді найменшою планетою в Сонячній системі є Меркурій. Але якщо вийти за межі нашого космічного дому, де знаходиться найменша планета? Про це пише Space.com.

Маленькі екзопланети або планети, які обертаються навколо далеких зірок, вкрай складно виявити. Одну таку все ж вдалося відшукати — Kepler 37-b. Її було виявлено за допомогою даних космічного телескопа Kepler. Дослідження показало, що ця далека планета менша за Меркурій і одного розміру з нашим Місяцем.

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"Ми виявили досить багато об'єктів розміром із Землю, але не надто багато об'єктів, які були б меншими", — каже астрофізик із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Томас Барклай.

Екзопланета Kepler 37-b, як і багато інших, була виявлена за допомогою транзитного методу. Коли далекі планети обертаються навколо своїх зірок, вони на деякий час затьмарюють їх.

Знайдена крихітна планета обертається навколо зірки Kepler-37, яка розташована за 209 світлових років від Землі. Батьківська зірка крихітної планети такого ж типу, що й Сонце, але Kepler-37 трохи менша і холодніша. Навколо зірки обертаються ще три планети.

Для того, щоб підтвердити розмір маленької планети, а також і її зірки, вчені використовували аналіз коливань яскравості Kepler-37.

Аналіз даних показав, що планета Kepler 37-b скеляста і розташовується ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця. Планета робить повний оберт навколо зірки всього за 13,4 земних дня. Як і на Меркурії, на Kepler 37-b, найімовірніше, вкрай суворі умови, також там відсутня атмосфера.

Але чи може Kepler 37-b вважатися планетою? Вона точно не схожа на жодну з планет Сонячної системи. За даними Міжнародного астрономічного союзу, планета має обертатися навколо зірки, а також бути досить великою, щоб утворювати сферичну форму та очищати орбіту від будь-яких об'єктів аналогічного розміру.

Усі ці твердження іноді складно застосувати до екзопланет. Особливо складно визначити, чи прибирає планета сміття зі своєї орбіти і околиць. Але з Kepler 37-b особливих сумнівів немає.

"Планета досить велика, має достатню гравітацію, щоб очистити свою орбіту і близька до своєї зірки. Kepler 37-b підходить за всіма цими параметрами", — кажуть учені.

Попри те, що Kepler 37-b утримує свій титул протягом уже 10 років, це не триватиме вічно. Космічний телескоп Kepler був виведений з експлуатації у 2018 році, але вчені розробляють нові способи пошуку екзопланет. Серед таких інструментів космічний телескоп "Ненсі Грейс Роман", який може бути запущений у 2027 році.

Нагадаємо, найближча планета до Сонця — не найспекотніша в Сонячній системі. Попри те, що на Меркурії дуже спекотно, все ж таки найгарячішою планетою Сонячної системи є Венера і ось чому.