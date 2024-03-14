"Культ кривавого дзеркала" заснував одну з перших імперій в історії: що з нею було не так

Дослідники виявили моторошну знахідку під Пірамідою Пернатого змія, яка була частиною міста-держави Теотіуакан.

Related video

Найбільше місто-держава в Мезоамериці черпало свою силу з моторошної жаги до людської крові та дзеркал. Обидві ці пристрасті змогло задовольнити гостре як бритва вулканічне скло, відоме як обсидіан, пише IFLScience.

Новий аналіз жертовного храму в доколумбовому місті Теотіуакан показав, що його жителі були одержимі дзеркалами та кровопролиттям, а це, своєю чергою, призвело до розширення імперії.

Стародавній мегаполіс з'явився на 1 тис. років раніше цивілізації ацтеків. Держава розташовувалася на території сучасної центральної Мексики зі 100 р. до н.е. до 800 р. н.е.

Як і в багатьох мезоамериканських культурах, правляча еліта страждала від так званого "комплексу поверхонь, що відбивають". Міська еліта використовувала піритові й обсидіанові дзеркала, щоб пророкувати майбутнє і спілкуватися з богами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з новим дослідженням доктора Трентона Барнса з коледжу Вільямс, подібна одержимість зайшла набагато далі, ніж просто передбачення майбутнього. Вона обернулася моторошними ритуалами, докази яких було знайдено в Піраміді Пернатого змія, що є третьою за величиною спорудою в стародавньому місті.

Вчені кажуть, що храм прикрашали сотні монументальних скульптур, що зображують дзеркала, з яких за легендами виникло божество Пернатий змій. Протягом тривалого часу храм страждав від мародерів, але одна з його статуй все ще зберегла блискучі обсидіанові диски, які замінювали очі божества.

"Передбачається, що сотні дзеркал такого типу прикрашали фасад Піраміди Пернатого змія. Коли наприкінці дня сонце хилилося до горизонту, обсидіанові очі скульптур запалювалися світлом", — каже Барнс.

Але храм призначався не тільки для ефектних світлових шоу. Під пірамідою археологи виявили скелети близько 200 осіб, принесених у жертву божеству. Дослідники назвали моторошну знахідку найбільшим ритуальним убивством, яке коли-небудь сталося в Мезоамериці.

Серед останків людей було виявлено величезну кількість обсидіанових лез і наконечників. За словами археологів, обсидіан використовувався для ритуальних жертвоприношень. Таким чином стародавня цивілізація визначила міцний зв'язок між дзеркалами і кров'ю.

Барнс підкреслює, що будівництво піраміди збіглося зі сплеском видобутку обсидіану в Теотіуакані. Що дало матеріал не тільки для створення дзеркал, а й зброї.

Також важливо зазначити, що знайдені під пірамідою жертви, мабуть, були вихідцями з інших країн. Вчені вважають, що Піраміда Пернатого змія була побудована для збільшення влади Теотіуакана, закріплюючи військово-експансіоністську та імперіалістичну ідеологію.

Нагадаємо, у центрі Мехіко знайшли загублене село, побудоване 1500 років тому. За словами керівника розкопок Хуана Карлоса Кампос-Варели, знахідка доводить, що 1300 років тому на острівцях всередині озера Тескоко вже перебувало постійне населення.