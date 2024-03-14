За 10 років "крапля" в океані вбила 7000 горбатих китів: що це за серійний убивця (фото)

У новому дослідженні вчені змогли розкрити причину загибелі тисяч горбачів у Тихому океані — названо те, що їх убило.

Related video

Нове дослідження з використанням штучного інтелекту показує неймовірне скорочення популяції горбатих китів у північній частині Тихого океану в період з 2012 по 2021 роки. Результати показали, що за останні 10 років у цьому регіоні було знищено близько 7000 горбачів, пише Live Science.

У своїй роботі вчені використовували дані за останні два десятиліття і виявили, що в останні 10 років популяція горбатих китів у північній частині Тихого океану скоротилася на 20%. Цікаво, що масова загибель китів збіглася з найсильнішою морською хвилею у світі, яку також назвали "крапля".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження вважають, що горбачі могли загинути від голоду, спричиненого катастрофічними наслідками морської спеки. Зазначимо, раніше вчені пов'язали цю катастрофічну кліматичну подію з масовою смертністю одразу кількох видів морських птахів.

Ще у 20 столітті популяції горбатих китів по всьому світу опинилися під загрозою зникнення через комерційний китобійний промисел. Нинішні оцінки вчених свідчать про те, що в період з 1900 по 1976 роки було вбито майже 32 000 горбатих китів. Унаслідок цього масового вбивства популяція горбатих китів у північній частині Тихого океану скоротилася приблизно до 1200-1600 особин, коли комерційний вилов було заборонено 1976 року.

У новому дослідженні вчені використовували штучний інтелект для автоматичного розпізнання зображень хвостів горбатих китів, отриманих від учених і громадськості. Загалом ШІ обробив понад 132 000 фото хвостових плавників китів і зміг впізнати 30 484 окремі особини.

Вперше виявлена 2013 року, "крапля" спричинила підвищення температури океану на від 2,2 до 5,6 градусів за Цельсієм, що вище за середнє Фото: NASA

Далі, використовуючи ці дані, команда змогла оцінити зміни чисельності популяції китів за останні 20 років. Результати показали приріст у період з 2002 по 2012 роки — у середньому на 5,9% на рік. Однак з 2012 по 2021 роки чисельність китів впала на 20% до 26 662 особин.

Далі команда помітила, що скорочення популяції китів збіглося з появою "краплі" в Тихому океані, ділянки води, пов'язаної зі зміною клімату. Уперше "краплю" було виявлено 2013 року, тоді вчені виявили, що температура в ній на 2,2-5,6 градуса за Цельсієм вища за середню. Вчені продовжили спостерігати за областю і виявили, що "крапля" розрослася і врешті-решт зайняла близько 4 мільйонів квадратних кілометрів від затоки Аляски до Мексики.

Хвиля тепла тривала близько 3 років, що призвело до цвітіння токсичних водоростей, зміни поширення риб, а також незліченних збоїв у комерційному рибальстві та загибелі морських мешканців. До нормальних показників ця область океану повернулася лише у 2016 році.

Вчені припускають, що ця хвиля морської спеки знищила величезну кількість організмів, які перебувають у найнижчому місці харчового ланцюга. Далі відбувається ефект доміно, внаслідок якого знижується кількість їжі для дрібних істот, а потім і великих. Горбаті кити харчуються крилем, анчоусами, оселедцем та іншими рибами та тепер вчені вважають, що в період "процвітання краплі" вони, ймовірно, страждали від голоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали за сексом китів: питань більше, ніж відповідей.