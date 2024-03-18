Мертві супутники компанії Ілона Маска можуть зруйнувати магнітосферу Землі: що кажуть учені

Автори нового дослідження припускають, що супутники, які падають, можуть послабити магнітне поле нашої планети.

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Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, забруднення атмосфери Землі металами від мертвих супутників, що падають, може створити невидимий провідний щит навколо нашої планети, який може послабити її магнітне поле. Це може призвести до руйнування атмосфери, але інші вчені ставляться до цієї ідеї скептично, пише Futurism.

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Супутники компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, та інших приватних компаній, що забезпечують зв'язок і доступ до інтернету, викликають багато побоювань у вчених через те, що їхня величезна кількість підвищує ризик зіткнень на орбіті, внаслідок чого утворюється ще більше космічного сміття. Також на ці супутники скаржаться астрономи, адже такі апарати заважають спостереженням за космосом. Але автори нового дослідження вважають, що найбільшу загрозу подібні супутники можуть становити тоді, коли вони виходять з ладу.

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Коли супутники закінчують свою роботу, то більшість із них падає в атмосферу Землі, де вони згорають. Водночас супутники під час своєї смерті забруднюють верхні шари атмосфери планети металевими частинками, вважають автори дослідження. Науковці вважають, що цей металевий пил може послабити магнітне поле Землі, яке протирається на тисячі кілометрів у космос і захищає планету від небезпечного космічного та сонячного випромінювання.

Учені вважають, що цей металевий пил може послабити магнітне поле Землі, яке протирається на тисячі кілометрів у космос і захищає планету від небезпечного космічного та сонячного випромінювання Фото: ScienceAlert

Учені вважають, що цілком можливо, що кількість металевих частинок в атмосфері збільшилася в мільйон разів від початку космічної ери. І дедалі більша кількість супутників, які виходитимуть з ладу і згоратимуть в атмосфері, можуть під час розпаду збільшити кількість металевого пилу в мільярди разів порівняно з нинішнім рівнем.

Автори дослідження вважають, що більша частина супутникового пилу накопичується у верхньому шарі атмосфери, тобто іоносфері, яка знаходиться на висоті від 80 до 640 км, і може залишитися там назавжди.

Це може утворити "ідеальну провідну мережу навколо нашої планети", яка, будучи електрично зарядженою, не дасть змоги магнітному полю вийти за межі іоносфери. У крайньому разі зовнішній шар нашої атмосфери, більше не повністю захищений магнітним полем, може бути зруйнований космічним і сонячним випромінюванням протягом століть. Тобто зовнішні межі атмосфери Землі можуть бути віднесені в космос, як це відбувається на Марсі або Меркурії.

Коли супутники закінчують свою роботу, то більшість із них падає в атмосферу Землі, де вони згорають. Водночас супутники під час своєї смерті вони забруднюють верхні шари атмосфери планети металевими частинками, вважають автори дослідження Фото: Live Science

Навіть якщо цього не станеться, то металічний пил від мертвих супутників все одно може зашкодити атмосфері Землі, адже вже, як вважають науковці, виснажує озоновий шар і збільшує розмір озонових дір.

Деякі вчені, які не брали участь у новому дослідженні, скептично ставляться до того, що частинки від зруйнованих супутників можуть змінити потужне магнітне поле Землі. Вони вважають, що створення щита з металевих частинок, який не дасть змоги магнітному полю поширюватися далі, дуже малоймовірне.

Але автори дослідження наполягають на тому, що до цієї проблеми потрібно поставитися більш серйозно і необхідні подальші дослідження для вивчення можливих наслідків забруднення атмосфери металами від мертвих супутників.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл показав штормову погоду на Юпітері з поривами вітру до 680 км/год. Космічний телескоп зробив знімки двох півкуль газового гіганта.